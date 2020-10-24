Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

24.10.2020 13:34
Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Büyükler ve U20 Ferdi Kros Şampiyonası tabiat harikası beyaz cennet Pamukkale eteklerinde başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Büyükler ve U20 Ferdi Kros Şampiyonası tabiat harikası beyaz cennet Pamukkale eteklerinde başladı. Organizasyonun başlangıcını veren Başkan Osman Zolan, böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Türk atletizminin köklü yarışmalarından biri olan Türkiye Kros Şampiyonası, Denizli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde dünyada eşi benzeri olmayan tabiat harikası Pamukkale eteklerinde başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu'nun düzenlediği organizasyona Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Mustafa Yasin Taş, sporcular ve çok sayıda izleyici ve davetli katıldı. Büyük erkeklerde 10, U20 erkekler ve büyük kadınlarda 6, U20 kadınlarda ise 4 kilometre üzerinden yapılan yarışlara 37 ilden 218 sporcu katıldı. U20 erkekler yarışının startını veren Başkanı Osman Zolan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını kaydetti. Başkan Zolan, "Bugün mutluyuz, ülkemizin değişik şehirlerinden genç atletizm sporcularımızı Denizlimizde ağırlamak, bizleri ziyadesiyle memnun etti. Denizli'yi tercih ettikleri için Atletizm Federasyonu Başkanı ve yöneticilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Denizlimizde ulusal ve uluslararası yarışlar olsun istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi olarak Denizli'de amatör sporun her branşında ücretsiz kurs vermeye ve gençleri spor yapmaya teşvik etmeye devam ettiklerini kaydeden Başkan Zolan, "Birçok spor tesisimiz var. Denizli'deki bu gelişim ve güzellik federasyonumuz tarafından da tercih edilebilir hale geldi. Bugün Türkiye Kros Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyoruz, mutluyuz" dedi. Organizasyonda başarılı olan genç sporcuların Türkiye'yi dünyada başarıyla temsil edeceğini, bu müsabakaların gençleri spora özendirme anlamında büyük katkılar sağladığını ifade eden Başkan Zolan, "Denizlimizde ulusal ve uluslararası yarışlar olsun istiyoruz. Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksimizde uluslararası müsabaka yapacak pistlerimiz de var. Burası ise Pamukkale manzaralı çok özel bir alan. Dünyada eşi benzeri olmayan Pamukkalemizin yanı başında böyle bir yarışma düzenleniyor. Çok mutluyuz, tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Zolan'a teşekkür

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanvekili Mustafa Yasin Taş ise, pandemi sürecinde Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 2 ayda 4 önemli büyük organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, katkı ve emeklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür etti. Konuşmaların ardından Başkan Zolan ve beraberindekiler, yarışlarda dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. - DENİZLİ

Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor
Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Osman Zolan, Pamukkale, Türkiye, Denizli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Denizli, Türkiye Kros Şampiyonasına ev sahipliği yapıyor - Son Dakika Spor

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