Denizli ürettiği elektrikli tramvay ve faytonları 22 ülkeye satıyor

Ürettiği elektrikli tramvay ve faytonları 22 ülkeye satıyor

Denizli'de elektrik tamircisi 51 yaşındaki Tahir Öztürk, 8 yıl önce başladığı, tasarımlarıyla dikkati çeken toplam 20 çeşit elektrikli tramvay ve faytonu

22 ülkeye ihraç ediyor.

Denizli'de yaşayan Tahir Öztürk, ortaokulu bitirdikten sonra bir elektrikçinin yaşında çırak olarak işe girdi. Kısa sürede işi öğrenen Öztürk,

1986 yılında kendi dükkanını açıp, çeşitli elektrikli aletler tamirine başladı. İlerleyen yıllarda ise elektrikle çalışan araçlara ilgi duyan Öztürk, atölyesinde hobi amaçlı çalışmalar yaparak, bu konu üzerine yoğunlaştı. Öztürk, ilk olarak 2011 yılında Denizli Belediyesi'nin talebi doğrultusunda yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından 26 kişinin binebileceği elektrikli bir gezi aracı üretti.

20 ÇEŞİT ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETİYOR

Öztark, bu projenin tamamlanmasının ardından 25 yıllık mesleği birikimi ile tamir işlerini bırakıp, elektrikli araç üretimi çalışmalarını sürdürdü. 8 kişilik bir ekip kuran Öztürk, iki katlı imalathanesinde, ilk olarak elektrikle çalışan tramvaylar üretip, yurt içine satışını yaptı. Ürün skalasını yıllar içerisinde arttıran Öztürk, 'Garatren' markası adı altında tasarladığı London Bus, akülü çocuk treni, akülü fayton, Ladybug, Fire Car ve Panda Treni gibi 20 farklı elektrik tramvay ve faytonun üretim kapasitesini arttırdı.

Güneş enerjisi ile çalışan fayton ve tramvaylar üzerine de üretim yapan, elektrikli araçları yurtiçi ve yurtdışı pazarından rağbet gören Denizlili girişimci, yıllar içerisinde ihracatta da önemli başarı yakaladı. Öztürk, 2018 yılında ABD, İngiltere, Rusya, Hindistan, Suudi Arabistan başta olmak üzere toplam 22 ülkeye elektrikli araç ihracatı yaptı. Öztürk, 2011 yılında başladıkları serüvenin başarıyla ilerlediğini kaydetti. Ürettikleri araçları, nostalji ve teknolojiyle harmanladıklarını ifade eden Öztürk, Her geçen yıl ürünlerimize olan ilgi artıyor. İlk başladığımızda daha küçük çaplı, çocukları eğlendirmeye yönelik elektrikli trenler yaptık. Daha sonra bu ürün portföyümüzü geliştirdik. Nostaljik araçları teknolojiyi kullanarak modern hale getirdik. 2018 yılında 22 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Denizli gibi bir şehirden dünyanın farklı ülkelerine ihracat yapabilmek bizim için büyük bir mutluluk. ABD, Rusya, Arnavutluk, Litvanya, İsviçre gibi ülkelere ürünlerimizi satarak ülkemize katkı sağlamaya çalışıyoruz dedi.

YÜZDE 90 YERLİ ÜRETİM

Araçlarını minimum enerji ile maksimum verim anlayışıyla tasarladığına dikkat çeken Öztürk, Bizim ürettiğimiz tren ya da tramvayın aynısı yurt dışından iki kat daha pahalıya ithal ediliyor. Biz bunu yarı fiyatına imal ediyoruz. Ürünlerimizin yüzde 90'ı yerli üretim. Yalnızca motor kısmını dışarıdan alıyoruz. Diğer tüm parçaları ülkemizden temin ediyoruz ve ülkemize katma değer sağlıyoruz. Tek kişilik ya da 60 kişilik araçlar üretebiliyoruz. Geçen yıl 150 bin dolarlık bir ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz ihracat yaptığımız ülke sayısını 25'e çıkarmak diye konuştu.

Öztürk, ürettiği elektrikli tramvay ve faytonları, büyüklük ve kalitesine göre 10 bin ile 550 bin lira arasında değişen fiyatlara sattıklarını söyledi.