Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 3. haftasında 28 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Denizlisporlu futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Antalyaspor, Eylül, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 12:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

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