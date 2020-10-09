Denizlispor Başkanı Çetin: Takımımız layık olduğu yere gelecek - Son Dakika

Denizlispor Başkanı Çetin: Takımımız layık olduğu yere gelecek

09.10.2020 12:23
Denizlispor Başkanı Çetin: Takımımız layık olduğu yere gelecek, System.String[]

Yukatel Denizlispor Başanı Ali Çetin, "Kaliteli ve yetenekli oyuncuları takıma kazandırdığımızı düşünüyorum.

Yukatel Denizlispor Başanı Ali Çetin, "Kaliteli ve yetenekli oyuncuları takıma kazandırdığımızı düşünüyorum. Milli arada uyum problemi çözülecek. Çok çalışacağız ve emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.

Süper Lig'de milli araya 2 puanla düşme potasında giren Yukatel Denizlispor'da başkan Ali Çetin, geleceğe dair umutlu açıklamalar yaptı. Sezonun uzun olduğunu dile getiren Başkan Çetin, "Yeni transferlerin adaptasyon süreci var. Bunu atlattıktan sonra daha iyi bir takım olacağız. İstediğimiz, özlediğimiz Denizlispor sahada olacak. Takımımız layık olduğu yere gelecek, şüphem yok" diye konuştu.

"MİLLİ ARADA UYUM PROBLEMİ ÇÖZÜLECEK"Kadrolarını 11 oyuncuyla güçlendirdiklerini ifade eden Başkan Çetin, "Kaliteli ve yetenekli oyuncuları takıma kazandırdığımızı düşünüyorum. Milli arada uyum problemi çözülecek. Yeni transferlerimiz takımımıza mutlaka katkı sağlayacak. Takviyelerle rekabeti üst seviyeye çıkardık. Çok çalışacağız ve emeklerimizin karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.

Yeşil-siyahlılar, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.


Spor Toto Süper Lig, Denizlispor, Ali Çetin, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizlispor Başkanı Çetin: Takımımız layık olduğu yere gelecek - Son Dakika Spor

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