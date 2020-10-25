Denizlispor, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika

Denizlispor, Beşiktaş maçına hazır

25.10.2020 18:51
Denizlispor, Beşiktaş maçına hazır, System.String[]

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 6. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışmaları gerçekleştirerek hazırlıklarını bitirdi.

Sakatlıkları devam eden Radoslaw Murawski, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç kamp kadrosunda yer almazken, tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann'ın Beşiktaş karşısında forma giyebileceği belirtildi.

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Yukatel Denizlispor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig, Haluk Ulusoy, Denizlispor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Denizlispor, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında 11'ler belli oldu Bisikletiyle sulama kanalına düşen 2 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi Tehditlere boyun eğmeyen Erdoğan, ABD'ye meydan okudu: Yaptırımın ne ise geç kalma yap Korkutan koronavirüs araştırması: Mutasyon geçirdi ve artık daha tehlikeli Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın değeri 80 milyar dolar Emekli olan Khabib Nurmagomedov'a ünlü sporculardan tebrik mesajı yağdı Aliyev, "Türkiye sizi savaşa zorluyor" diyen ABD'li muhabire istediğini vermedi: Bu kadar harika bir dostumuz olduğu için oldukça gururluyuz Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı
6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu 6 maçta 6 gol atan Alanyasporlu Davidson, Süper Lig gol krallığında zirveye oturdu         
18:51
Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek tarihinde ilk kez 5 maçlık seri yakaladı Aytemiz Alanyaspor, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek tarihinde ilk kez 5 maçlık seri yakaladı         
18:01
Sahte içkiden 17 günde 78 kişi hayatını kaybetti Sahte içkiden 17 günde 78 kişi hayatını kaybetti         
17:37
Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor Çıktığı programda zor anlar yaşayan Şevval Şahin, CNN Türk'e dava açıyor         
17:26
Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait askeri hedefleri imha etti         
17:22
Belediye başkanının Belediye başkanının "torpil" iddialarına MEB'den jet yalanlama: Mesnetsiz         
16:38
Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı Rekortmen dalgıç, 23 metre derinlikte boyu büyüklüğünde akya avladı         
16:07
Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil Son Dakika! Erdoğan'dan kendisiyle ilgili skandal paylaşım yapan Hollandalı siyasetçiye tepki: Milletvekili müsveddesi, haddini bil         
15:45
Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar Ermenistan ordusu tükeniyor! Bu kez de 15 yaşın altındaki çocukları cepheye sürmeye başladılar         
14:15
İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı İzmir'de koronavirüs vaka sayısı son 10 günde ikiye katlandı         
14:15
Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen Genç adama mesajlı taciz: Yemeği getiren kuryeden gelen "Gey misin?" sorusuyla neye uğradığını şaşırdı         
12:07
TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli yeniden trafiğe kapatıldı         
11:50
Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti Gözü gibi büyüttüğü iki evladından biri mezara diğeri hapse girdi! Melek'in annesinin ağıtları köyü inletti         
11:12
İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü İstanbul'da kafeteryada taciz iddiası! Çalışanlar fark etti, sopayla dövdü         
09:34
Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı Eski kocasını öldürüp tandırda yakan kadın tutuklandı, ifadesinde cinayeti detaylarıyla anlattı         
20:54
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2020 18:56:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizlispor, Beşiktaş maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei