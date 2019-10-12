Son Dakika Haberleri: Denizlispor hazırlık maçında Altınordu'yu mağlup etti!
Son Dakika Spor Denizlispor hazırlık maçında Altınordu'yu mağlup etti!

Denizlispor hazırlık maçında Altınordu'yu mağlup etti!

51 dakika önce

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Yukatel Denizlispor, Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep Niyaz, Burak Çalık, Barrow ve Mehmet Akyüz ilk 11'i ile başladı.

Denizlispor hazırlık maçında Altınordu'yu mağlup etti!, System.String[]

Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Yukatel Denizlispor, Tolgahan Acar, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep Niyaz, Burak Çalık, Barrow ve Mehmet Akyüz ilk 11'i ile başladı.


Altınordu ise, Ali Emre Yanar, Ufuk Budak, Berkay Samancı, Yusuf Yalçın Arslan, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Okan Derici, Muhammed Mert, Fatih Aktay, Engin Bekdemir, Anıl Koç ilk 11'i ile sahaya çıktı.


Karşılaşmada, Denizlispor'un gollerini 30, 45 1'de Burak Çalık ve 52. dakikada Sedat Şahintürk attı. Altınordu'nun tek golü ise 46. dakikada Anıl Koç'tan geldi.


Hafta başında teknik direktör Yücel İldiz ile yollarını ayıran ve bugün Mehmet Özdilek ile sözleşme imzalayan Denizlispor'da takımın başında kulüp antrenörü Levent Kartop yer alırken, Özdilek maçı protokol tribününden kulüp başkanı Ali Çetin ile birlikte takip etti.

Denizlispor, Burak Çalık, Altınordu, Denizli, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:21 
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