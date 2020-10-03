Denizlispor, Konya hazırlıklarını tamamladı

Karşılaşma öncesi Kovid-19 PCR testinden geçen teknik heyet, futbolcu ve personellerde hiçbir pozitif bulguya rastlanmadığı açıklandı.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Denizli Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacağı İH Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamayan Denizlispor , İH Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fransa'da koronavirüs günlük vaka sayısında 16 bin 972 artışla yeni rekor kaydedildi

Ermeni lider Paşinyan, aciz durumda kaldıklarını itiraf etti: Çok fazla zayiatımız var