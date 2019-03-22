Son Dakika Haberleri: Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: Bu Ligin Şakası Yok

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: Bu Ligin Şakası Yok

38 dakika önce

Spor Toto 1'inci Lig'de milli araya 54 puanla lider giren Denizlispor, 4 günlük iznin ardından çalışmalarına başlarken teknik direktör Yücel İldiz son 8 hafta için önemli uyarılarda bulundu.

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz: Bu Ligin Şakası Yok, System.String[]
Spor Toto 1'inci Lig'de milli araya 54 puanla lider giren Denizlispor, 4 günlük iznin ardından çalışmalarına başlarken teknik direktör Yücel İldiz son 8 hafta için önemli uyarılarda bulundu. 

Çok yoğun bir dönemden geçtiklerini anlatan deneyimli teknik adam, "Tüm iddalı takımlarla oynadık. Kümede kalmak için mücadele eden ekiplerle de oynadık. Çok sıkı bir dönemden geçtik. Milli ara mental ve fiziksel olarak bize çok yarayacak. Şu an hedeflediğimiz yerdeyiz ama işi bitirmedik. Elbette avantajıımız var ama bu ligin de kesinlikle şakası yok. Zorlu maratona aynı ciddiyetle devam edeceğiz" diye konuştu. 

Çarşamba günü sahalarında Süper Lig'in İzmir temsilcisi Göztepe ile özel maçta karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Yücel İldiz, " Ege'nin güzide bir ekibini ağırlayacağız. Bu maç her iki takım açısından güzel bir prova olacak. Ardından Altay müsabakasıyla lige gireceğiz. Ben 8 hafta için, 'Şu kadar puan alalım' gibi matematik hesabı yapmayacağım. Şu ana kadar bu konuma maç maç düşünerek geldik. Yine aynı şekilde sadece oynayacağımız karşılaşmaya odaklanacağız ve aşama aşama ilerleyeceğiz" dedi. 

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:49 Kaynak: DHA

Denizlispor, Yücel İldiz, Spor
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