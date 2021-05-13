Depo olarak kullanılan konteyneri, patlayan parfüm kutusu küle çevirdi - Son Dakika

Dağbelen Mahallesi'nde Mehmet Kara isimli vatandaşın bahçesindeki konteynerde iddiaya göre parfüm şişesinin patlaması sonucu yangın çıktı. İçerisinde koltuk takımları, yatak odası ve mutfak eşyaları olduğu öğrenilen konteynerdeki yangın hızla büyüdü.

YANGINA İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Yangına ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. 2 ekiple bölgeye giden itfaiye alevlerin sardığı konteynere müdahale etti. Yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

EKİPLER BÖLGEDE HAZIR BEKLEDİLER

Yangında konteyner ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında 112 Acil Sağlık ekipleri de yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekledi.

"HEMEN HORTUMLA MÜDAHALE ETTİK"

Yangına müdahale eden mahalle sakinlerinden Hasan Kasap, yaptığı açıklamada, "Yangın parfüm kutusunun patlamasıyla çıktı. Biz de hemen bahçe hortumlarıyla müdahale ettik. Daha sonra itfaiye gelip yangını söndürdü. İçerisindeki ev eşyaları kullanılamaz hale geldi" dedi.