Son dakika haberi! DEPODA PATLAMA VE ARDINDAN ÇIKAN YANGINDA 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, bir depoda uçucu madde kullanımı sırada meydana geldiği öne sürülen patlamada el ve kollarında yanıklar oluşan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 20.30 sıralarında Refetbele Mahallesi 91234 sokaktaki bir marketin alt katında bulunan deposunda meydana geldi. İçerisinde 4 kişinin bulunduğu sırada patlama meydana geldi. Çevredeki bazı evlerin camlarının kırıldığı patlamada markette ve depoda bulunan eşyalar da zarar gördü. Patlamanın ardından yaşanan parlamada ise depoda bulunan 4 kişinin el, kol ve yüzlerinde yanıklar meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan S.K. (15), M.K. (16), M.A. (15) ve Ercan B. (19), Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili polisin yaptığı incelemede depoda birden fazla çakmak bulunduğu belirlendi. Polis, uçucu madde kullanımı sırasında meydana geldiği tahmin edilen patlamayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.