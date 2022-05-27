Depozitoları geri ödememek için araçlara zarar veren şebekeye operasyon

İSTANBUL'da müşterilerine kiraladıkları araçları GPS'ten takip ederek zarar veren, alınan 'provizyon' ya da 'depozito' bedellerini masraf göstererek el koyan 9 araç kiralama şirketine operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı.

İstanbul'da 9 araç kiralama firmasının, müşterilerine kaporalarını geri ödememek için, kiraya verdikleri araçları GPS'ten takip ederek uygun zamanı bulunca da zarar verdiği tespit edildi. Firmaların, aracın zarar gördüğünü gerekçe göstererek, müşterilerin ödediği depozitoları geri ödememesi üzerine çok sayıda kişi polise şikayette bulundu. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerin ardından, sabah saatlerinde 10 şüphelinin yakalanması için 10 ev ve bir iş yerine baskın düzenlendi. Operasyonlarda araç kiralama şirketinde görevli 8 şüpheli yakalandı. Baskın yapılan adreslerde 3 silah, bu silahlara ait mermiler ve çok sayıda evrak ele geçirildi. Yakalanan 8 kişi emniyete getirilirken, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.