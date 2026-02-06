Deprem Anısına Mesaj Yayınladı - Son Dakika
06.02.2026 09:39
Atatürk Üniversitesi Rektörü, 6 Şubat depremlerini anarak dayanışma ve katkı mesajı verdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili anma mesajı yayınladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, yayınladığı mesajda "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilimizi derinden etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, aziz milletimizin hafızasında silinmez izler bırakan, ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olarak tarihteki yerini almıştır. On binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüz binlercesinin yaralandığı ve milyonlarca insanımızın yuvasız kaldığı bu büyük afet, hepimizin yüreğinde derin bir acı ve tarifsiz bir hüzün bırakmıştır" dedi.

"Katkı sunmaya devam ediyoruz"

Aradan geçen zamana rağmen kaybettiğimiz canların acısını ilk günkü tazeliğiyle hissetmeye devam edildiğini ifade eden eden Hacımüftüoğlu, "Milletçe yaşadığımız bu büyük imtihanı unutmadan, unutturmadan hatırlıyoruz. 6 Şubat depremleri, sadece büyük bir yıkımı değil; aynı zamanda milletimizin zor zamanlarda sergilediği eşsiz dayanışmayı, birlik ve beraberlik ruhunu da tüm dünyaya göstermiştir. Devletimizin tüm kurumları, sivil toplum kuruluşlarımız, üniversitelerimiz ve gönüllülerimiz ilk andan itibaren büyük bir dayanışma ruhuyla hareket etmiş; afetzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmak için imkanlarını seferber etmiştir. Atatürk Üniversitesi olarak; bilimsel araştırmalarımız, akademik birikimimiz ve toplumsal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda afetlere hazırlık, risk azaltma ve farkındalık oluşturma çalışmalarına kararlılıkla katkı sunmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle; 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin; bir daha böyle acılar yaşatmasın" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
