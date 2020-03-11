Deprem polikliniğine 132 kişi başvuru yaptı - Son Dakika
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Deprem polikliniğine 132 kişi başvuru yaptı

7 saat önce

Deprem polikliniğine 132 kişi başvuru yaptı 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından korku, panik ve travma yaşayan vatandaşlar için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde açılan Deprem Polikliniğine şuana kadar 132 kişi başvurarak...

Deprem polikliniğine 132 kişi başvuru yaptı, System.String[]

Deprem polikliniğine 132 kişi başvuru yaptı

MALATYA - 24 Ocak'ta Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından korku, panik ve travma yaşayan vatandaşlar için İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde açılan Deprem Polikliniğine şuana kadar 132 kişi başvurarak tedavi gördü.

6,8 şiddetindeki Sivrice depremi nedeniyle 41 vatandaş hayatını kaybetmiş yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Deprem sonrası bölgede vatandaşlar, büyük travma yaşarken Sağlık Bakanlığı yaşanan travma, stres ve korkunun atlatılması için deprem polikliniklerini devreye soktu.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde de hizmete açılan Deprem Polikliniğinde depremden etkilenen vatandaşlara hizmet verildi. Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünal, şuana kadar deprem polikliniğine 73'ü erişkin, 59'u ise çocuk olmak üzere toplamda 132 hastanın başvurduğunu açıkladı.

Deprem polikliniğinin 30 Ocak'ta açıldığını hatırlatan Ünal, hasta sayısının azalması nedeniyle deprem polikliniğinin kapattıklarını ve bundan sonra gelen hastaların ise psikiyatri polikliniğinde tedavi edilmeye devam edileceğini dile getirdi.

yaşanan 6,8'lik depremin ardından hastanelerinin acil servisine 71 kişinin başvurduğunu da belirten Ünal, 4 hastayı yatırarak tedavi ettiklerini söyledi. Psikiyatrik hastalıklarda erken tanının önemine de dikkat çeken Ünal, depremin ardından açılan deprem polikliniğinin bu süreçte faydalı olduğunu da ifade etti.

Deprem, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:08 Kaynak: İHA
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