Deprem sonrası hayata tutunan esnaf - Son Dakika
Yerel

Deprem sonrası hayata tutunan esnaf

Deprem sonrası hayata tutunan esnaf
01.02.2026 10:14
Depremde evi ve dükkanı yıkılan Hanifi Yüksel, yeni işletmesiyle 16 depremzede çalıştırarak hayata tutundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki iş yeri yıkılan ve evi hasar gören Hanifi Yüksel, depremden sonra yeni açtığı işletmeyle hayata tutunuyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki esnaf, depremlerden sonra yaralarını sarmaya başladı. Depremler sonrası evi ve iş yeri yıkılan kimi ilçe sakinleri ilçeyi terk ederek başka şehirlere sığınmak zorunda kaldı. İlçeyi terk etmek zorunda kalanlar arasında ilçenin ekonomisini ayakta tutan ve geçim kaynağı ticaret olan esnaf da yer alıyordu.

Depremde 60 yakınını kaybetti, tüm acılara rağmen doğup büyüdüğü ilçeyi terk etmedi

İlçedeki depremzedelerden sadece biri olan kasap ustası Hanifi Yüksel, depremde ablası ile 2 yeğeni başta olmak üzere yakınlarından 60 kişiyi kaybetti. İş yeri tamamen yıkılan, evi de hasarlı olan Yüksel, yaşadığı tüm acılara rağmen hiçbir zaman yılmayarak doğup büyüdüğü ilçeyi terk etmedi.

Yeni iş yeri açarak hayata yeniden başladı

Depremlerde neredeyse yarısından fazlası yok olan İslahiye ilçesinde yıllardır geçimini sağladığı kasap dükkanı depremlerde yerle bir olan Yüksel, yakınlarıyla omuz omuza vererek, yaşama tutundu. Asrın felaketinden sonra yıkımlara rağmen memleketini terk etmeyerek yeni bir iş yeri açan ve hayatına da yeniden başlayan Yüksel, açtığı iş yerinde kendisi gibi 16 depremzedeye de iş verdi. Tüm olumsuzluklara ve yaşadığı acılara rağmen hayat mücadelesini sürdüren Yüksel, afetin ardından tekrar faaliyete geçirdiği işletmesiyle hayata yeniden tutundu. Daha önce iki kişiyle çalışan ve kasaplık yapan Yüksel, depremden sonra açtığı işletmesini kasap ve fırın bölümlerinin de bulunduğu restorana çevirdi.

"Allah 100 bin kere devletimizden razı olsun"

Depremin izlerini silerek yeniden hayata tutunmayı başaran Yüksel, depremden sonra çok kötü günler yaşamasına, bazı yakınlarını kaybetmesine, maddi ve manevi olarak zarar görmesine rağmen yaşama tutunduğu işletmesinde ilçe halkına hizmet vermeye devam ediyor. Derin acılarına rağmen yaralarını sarmaya çalıştığını ve hayata tutunduğunu belirten Yüksel, "Depremden önce sadece kasap dükkanı olarak çalışıyorduk. Deprem oldu, büyük bir felaket yaşadık. Birinci derece 9-10 tane yakınımı, onun haricinde 50-60 tane dostumu, arkadaşımı, akrabamı kaybettim. Depremden sonra işlerimizi büyüttük. Devletimizden Allah razı olsun, devletle beraber olduk. Devletimiz bize destek çıktı, işimizi büyüttük. Sadece kasap dükkanı iken şu an hem lokanta hem restoran hem fırın hem kasap hem sulu yemek üzerine çalışmaya başladık. Devlet bize ortalama 9-10 tane stajyer öğrenci gönderiyor. Bu öğrencilerle birlikte işimizi daha da büyüttük. Allah 100 bin kere devletimizden razı olsun" dedi.

Kendisi gibi 16 depremzedeye iş imkanı sağlıyor

Yeni işletmesinde kendisi gibi 16 depremzedeye iş imkanı sağladığını bildiren Yüksel, "Hiçbir zaman iş yerimizi, memleketimizi bırakıp gitmedik. Şu anki gayemiz çalışmak ve çalışarak yanımızdaki insanlara faydalı olmak. Depremden önce sadece 2 tane personelim varken şu an 16 tane personelim var. Allah devletimizden razı olsun. Büyük acılar yaşamamıza rağmen hiç yılmadık. Tek amacımız var; çalışarak insanlara yardımcı olmak. Allah devletimize zeval vermesin. Allah ülkemize bir daha böyle felaketler yaşatmasın. İlçemi terk etmedim. Bu topraklarda doğduk, bu topraklarda büyüdük. Gaziantep'i ve İslahiye'yi hiçbir zaman da bırakıp gitmeyi düşünmedim. Her zaman çalışkan bir ruhum vardı ve çalıştım. Bir gün olsun pes etmedim, isyan etmedim. Allah'tan geldi, başımız gözümüz üstüne ama çalışmak benim tek prensibim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

