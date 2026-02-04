Depremde Eşini Kaybeden Baba Çocuklarıyla Hayata Tutunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremde Eşini Kaybeden Baba Çocuklarıyla Hayata Tutunuyor

Depremde Eşini Kaybeden Baba Çocuklarıyla Hayata Tutunuyor
04.02.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinan Alban, Hatay’daki depremin ardından 3 çocuğuna hem baba hem de anne olarak destek oluyor.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini kaybeden 43 yaşındaki Sinan Alban, evlerinin enkazından birlikte kurtulduğu 3 çocuğuyla hayata tutunmaya çalışıyor.

Depreme Arsuz ilçesi Hüyük Mahallesi'ndeki 2 katlı evlerinin 2. katında yakalanan Alban, afetten kısa süre sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkmayı başardı.

Aynı gün oğulları Berkay (14), Enes (12) ve Rüzgar'ı (9) enkazdan kurtaran baba, eşi Mehtap'ın (31) ise cansız bedenine ulaştı.

Minibüs şoförü olarak çalışan Alban, oğullarına hem baba hem de anne oluyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce Hüyük Mahallesi'nde inşa edilen köy tipi afet konutuna yerleşen Alban, annesinin de desteğiyle yemeklerinden çamaşırlarına, ödevlerinden temizliklerine kadar evlatlarının her şeyiyle yakından ilgileniyor.

"En büyük destekçim annem"

Baba Sinan Alban, AA muhabirine, deprem öncesi çok güzel bir hayatlarının olduğunu söyledi.

Depremin ardından zor günler geçirdiklerini anlatan Alban, eşinin acısının ise ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Alban, her şeye rağmen çocukları için ayakta kalmaya çalıştığını ifade etti.

Evlatlarıyla yeni yuvalarında birbirlerine güç vererek güzel bir şekilde yaşamaya çalıştıklarını anlatan Alban, şöyle konuştu:

"Çocuklarımla birlikteyim ve yaşadığımız için mutluyuz. Allah bir daha yaşatmasın. Hem anne hem baba olacağız, çocuklarımız için mecburuz, ayakta durmaya çalışacağız. Onları en güzel şekilde yaşatmaya çalışacağız. Zor bir süreçten geçtim, onların da psikolojilerini düzeltmek için elimden gelen her şeyi yaptım. En büyük destekçim annem, her konuda bize yardımcı oluyor."

Nafile Alban da gelininin emaneti torunlarına en iyi şekilde bakmaya çalıştığını söyledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Hatay, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Eşini Kaybeden Baba Çocuklarıyla Hayata Tutunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...

12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:04
Saba Tümer’in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:07:19. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Eşini Kaybeden Baba Çocuklarıyla Hayata Tutunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.