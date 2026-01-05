Depremde Eşini ve Çocuklarını Kaybeden Baba

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde depremde çöken ve 26 kişiye mezar olan Yağmur Apartmanı'nda, eşini ve iki evladını kaybeden tır şoförü, enkaz altında 52 saat sonra kurtardığı oğluyla hayata tutunuyor. Acılı adam, suçluların cezalarının çekmesini istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken, yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanı, depremin ilk saniyelerinde yerle bir olmuş ve 26 vatandaş hayatını kaybetmişti.

Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Serkan Sayar'ın, eşi Emine Sayar, oğlu Yusuf Yiğit Sayar ve kızı Liva Sayar, Yağmur Apartmanı enkazında hayatlarını kaybettiler. Kendisi Ukrayna'dayken asrın felaketi yaşanan ve depremde eşi ile iki evladı vefat eden Sayar, depremden 52 saat sonra binanın enkazından oğlu Ahmet Mert Sayar'ı sağ olarak kurtardı. Depremin üzerinden günler geçmesine rağmen Sayar, ailesinin acısını ilk günkü gibi hissediyor. Apartmanın enkazında eşi ve iki evladını kaybeden Sayar, suçluların cezalarını çekmesiyle az da olsa vicdanının rahatlayacağını söyledi. Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yağmur Apartmanı'nın müteahhiti Ahmet Kefsiz ve diğer sorumlular hakkında açılan davanın ilk duruşması 13 Şubat 2024 tarihinde görüldü.

Depremde eşini ve iki evladını kaybeden acılı baba Serkan Sayar, "Depreme Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Yağmur Apartmanı'nda yakalandık. Depremde eşimi, kızımı ve oğlumu kaybettim, yaşadığım acının tarifi yok. Ben tır şoförüyüm ve depremde Ukrayna'da çalışıyordum. Oradayken haberi alıp hemen Türkiye'ye geri geldim. Oğlum Ahmet Mert Sayar'ı yaklaşık 52 saat sonra enkaz altından kurtardım ama eşim Emine Sayar, oğlum Yusuf Yiğit Sayar, Kızım Liva Sayar'ı enkazdan çıkaramadım, rahmetli oldular. Apartman, dükkan üstü 5 katlı bir binaydı ve çoğu kişi de yaşıyordu. Apartmanda 26 kişi öldü. Binada oturup sağ kalanlar kolonun kesildiğini söyledi. Bir sonraki duruşma 16 Ocak 2026 yılında görülecek. Allah kimsenin başına vermesin. Unutmak veya acıların hafiflemesi söz konusu değil. Suçluların cezalarını çekmesi az da olsa vicdanımızı rahatlatmış olacak. Binanın yıkılmasında kimin suçu varsa kim hatalı işlem yaptıysa bunların araştırılıp cezalarını bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY