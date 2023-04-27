Depremde eşini ve 2 çocuğunu birden kaybeden baba, 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti - Son Dakika
Üye Girişi

Depremde eşini ve 2 çocuğunu birden kaybeden baba, 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti

27.04.2023 12:17
Depremde eşini ve 2 çocuğunu birden kaybeden baba, 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden birisi olan Adıyaman'da eşini ve iki çocuğunu kaybeden öğretmen baba, hayatta kalan 12 yaşındaki kızını silahla vurarak yaşamına son verdi. Olay sonrası ağır yaralanan Asya İrem Dayan tedavi altına alınırken, küçük kız yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor.

6 Şubat depreminde Adıyaman'ın Besni ilçesinde bulundukları binanın yıkılması sonucu eşini ve 2 çocuğunu kaybeden öğretmen Ferit Dayan, deprem sonrası hayatta kalan ve bahçede oyun oynadığı öğrenilen 12 yaşındaki Asya İrem Dayan'ı kaldıkları eve çağırdı.

KIZINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Ferit Dayan, çağırdığı küçük kızının başına silahla ateş etti. Küçük çocuk kanlar içerisinde yere yığılırken öğretmen Ferit Dayan daha sonra silahla kendi kafasına sıkarak intihar etti. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Asya İrem Dayan'a müdahalelerde bulundu. Küçük çocuk, yapılan ilk müdahalenin ardından önce Besni Devlet Hastanesi'ne ardından ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden öğretmen baba önce kızını vurdu sonra intihar etti

BUNALIMA GİRMİŞ

Deprem sonrası bunalıma giren ve aynı zamanda psikososyal destek gören öğretmen baba Ferit Dayan'ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Besni Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Hastanede tedavi altına alınan Asya İrem Dayan'ın yoğun bakım servisine kaldırıldığı ve burada yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Depremde eşini ve iki çocuğunu kaybeden öğretmen baba önce kızını vurdu sonra intihar etti
Kaynak: İHA
YORUMLAR (25)
  • ali cessur: Rabbim depremzedelere kolaylık ve sabır versin Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
  • Beşiktaş 1903: Allahım kimseye yaşatma. Psikolojik destek verin insanlara Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • Volkan Çağdaş: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. İnşallah cennette buluşurlar. Allah göstermesin ama ben olsam hayatımdan vazgeçseydim yanımda bir kaç PKK lı terörist götürürdüm. Cevap Yaz 22 17 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremde eşini ve 2 çocuğunu birden kaybeden baba, 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti - Son Dakika


Son Dakika
19:02 Galatasaray tepkiliydi! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:50 Galatasaray'ın tepkisini çekmişti! Ali Koç'un TFF ziyaretinin perde arkasında hakemler var
18:22 HÜDA-PAR'dan Mansur Yavaş'a suç duyurusu! Mansur Yavaş'tan yanıt gecikmedi: Şeref madalyasıdır
18:09 Akit gazetesinin İstanbul'daki binası yangınlara teslim oldu
18:02 İstanbul'da korkutan yangın! Akit gazetesinin binası alev alev yanıyor
17:56 İtalya futbolu hareketli günler geçiriyor! Milli futbolcu Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 İtalyan futbolu çalkalanıyor! Milli yıldız Merih Demiral, teknik direktörüyle kavga etti
17:52 Küçükçekmece'de korkutan yangın! Halı imalathanesinde yangın çıktı, ekiplerin müdahalesi sürüyor
17:48 Genel sekreter cinayetinde 10 yıl sonra yeni gelişme! Sanığın evinde bulunan boş kovan, cinayette kullanılan silahtan çıkmış
17:40 Sandık görevlileri listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Denizli İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2023 19:09:39. #1.12#
SON DAKİKA: Depremde eşini ve 2 çocuğunu birden kaybeden baba, 12 yaşındaki kızını da vurarak intihar etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement