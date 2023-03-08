DEPREMDE ÖLEN 9 YAŞINDAKİ MEHMET, ÇİZDİĞİ YILBAŞI RESMİNDE DEPREMSİZ YIL DİLEMİŞ - Son Dakika
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DEPREMDE ÖLEN 9 YAŞINDAKİ MEHMET, ÇİZDİĞİ YILBAŞI RESMİNDE DEPREMSİZ YIL DİLEMİŞ

08.03.2023 11:04

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7'lik depremde hayatını kaybeden Mehmet Yücel Çopur'un (9) yılbaşında çizdiği resmi, Kayseri itfaiyesi personeli, enkazda buldu.

KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7'lik depremde hayatını kaybeden Mehmet Yücel Çopur'un (9) yılbaşında çizdiği resmi, Kayseri itfaiyesi personeli, enkazda buldu. Çopur'un, ağaç çizdiği resimine 'Yeni yıl kutlu olsun. 2021 depremsiz ve koronasız bir yıl diliyorum' yazdığı görüldü. Resmi Kayseri'ye getirdiklerini belirten itfaiye eri Özgür Öksüm, "Arama-kurtarma çalışmaları sırasında Fatma Çopur adında kadından ses aldık. O sese doğru yöneldiğimizde eşyaların olduğu bölgede ilk elimize gelen, Fatma Çopur'un oğlu Mehmet Yücel Çopur'un 2021 yılında çizdiği resim oldu. Elimize alıp, yazıyı görünce duygulandık" dedi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Kayseri'den 71 itfaiye personeli, arama-kurtarma faaliyetleri için Kahramanmaraş'a gitti. Ekipler, 7 Şubat'ta Hayrullah Mahallesi'nde Yeşilada Apartmanı'nın enkazında Fatma Çopur (36) ile oğlu Mehmet Yücel Çopur'un olduğunu belirledi. Fatma Çopur, yaralı çıkarılırken, oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Fatma Çopur da doktorların 4 gün süren müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin enkazdaki çalışması sırasında, Mehmet Yücel Çopur'un yılbaşında çizdiği resme ulaşıldı. Çopur'un, ağaç çizdiği resimine, 'Yeni yıl kutlu olsun. 2021 depremsiz ve koronasız bir yıl diliyorum' yazdığı görüldü. İtfaiye erleri, etkilendikleri bu resmi Kayseri'ye getirdi. Bölgede 17 gün boyunca çalışma yürüten ekipler, 37 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Yaşadıklarını anlatan itfaiye eri Özgür Öksüm, "Kahramanmaraş'a kurtarma operasyonu için giden ilk ekibiz. Bölgeye gittiğimiz zaman yıkım olduğunu gördük ama bu yıkım normal bildiğimiz yıkımlardan değildi. Kıyamet gibi bir durum vardı. Elimizden geldiğince insanları kurtarmaya uğraştık. Kurtardığımız insanlardan birinin ölüm haberini biraz önce aldık. Çok üzüldük. Bu aldığımız ikinci kötü haber. Arama-kurtarma çalışmaları sırasında Fatma Çopur adında kadından ses aldık. O sese doğru yöneldiğimizde eşyaların olduğu bölgede ilk elimize gelen, Fatma Çopur'un oğlu Mehmet Yücel Çopur'un 2021 yılında çizdiği resim oldu. Bu resimde 2021 yılının yılbaşında çocuğumuz, 'Depremsiz ve koronasız bir yıl diliyorum' diye yazmış. Hiltiyi enkaza vurduğumuzda karşımıza çıkan ilk şey bu kağıttı. Elimize alıp, yazıyı görünce duygulandık. Biz de taş değiliz, etkileniyoruz ama duygularımıza hakim olmaya çalıştık. Sesin sahibi Fatma Çopur adında bir kadındı, kendisi ile saatlerce konuştuk. 'Orada mısın? Geliyoruz, sabırlı ol' diyerek çıkardık. Çıkardığımızda yaşıyordu ama bugün aldığımız haberde üçüncü gün ayağı kesilmiş, dördüncü gün Fatma hanım hayatını kaybetmiş. Biz resmi yapan oğlunu göremedik. Fatma hanımı çıkardığımızda 'Oğlum ve babam var' diyordu. Fatma hanım çıkarıldıktan 1 gün sonra da oğlu ve babasının cansız bedenleri çıkarıldı. Biz çocuğun yaptığı resmi aldık ve Kayseri itfaiyesine getirdik. Çerçevelettik, bundan sonra itfaiyenin duvarında olacak. Bu ne kadar zor olsa da bize Mehmet kardeşimizi hatırlatacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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DEPREMDE ÖLEN 9 YAŞINDAKİ MEHMET, ÇİZDİĞİ YILBAŞI RESMİNDE DEPREMSİZ YIL DİLEMİŞ DEPREMDE ÖLEN 9 YAŞINDAKİ MEHMET, ÇİZDİĞİ YILBAŞI RESMİNDE DEPREMSİZ YIL DİLEMİŞ Karpuzsekisi Mahallesi'nde bir haftada 16 deprem meydana geldi Karpuzsekisi Mahallesi'nde bir haftada 16 deprem meydana geldi

Kahramanmaraş, Mehmet Yücel, İtfaiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEPREMDE ÖLEN 9 YAŞINDAKİ MEHMET, ÇİZDİĞİ YILBAŞI RESMİNDE DEPREMSİZ YIL DİLEMİŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEPREMDE ÖLEN 9 YAŞINDAKİ MEHMET, ÇİZDİĞİ YILBAŞI RESMİNDE DEPREMSİZ YIL DİLEMİŞ - Son Dakika
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