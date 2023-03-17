DEPREMDEN 2 SAAT ÖNCE EVDEN KOVDUĞU EŞİ VE KIZI HAYATTA KALDI - Son Dakika
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DEPREMDEN 2 SAAT ÖNCE EVDEN KOVDUĞU EŞİ VE KIZI HAYATTA KALDI

17.03.2023 11:47

MALATYA'da yaşayan Canan Tuğ (38), 3 yıl önce evlendiği Zeki Tuğ (39) ile anlaşamayınca boşanma davası açıp, kızı Ömür (3) ile evden ayrılarak sığınma evine yerleşti.

MALATYA'da yaşayan Canan Tuğ (38), 3 yıl önce evlendiği Zeki Tuğ (39) ile anlaşamayınca boşanma davası açıp, kızı Ömür (3) ile evden ayrılarak sığınma evine yerleşti. Zeki Tuğ, Hakkari'den konuşmak için yanına gelen eşi Canan'ı, Kahramanmaraş merkezli depremin olduğu 6 Şubat günü saat 02.00 sıralarında, yaşadıkları tartışmanın ardından evden kovdu. Anne ve kızı 04.17'deki depreme, sığınacakları yer olmadığı için gittikleri parkta yakalandı. Zeki Tuğ ise evinin bulunduğu apartmanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. Canan Tuğ ve kızı, Diyarbakır'daki çadır kente yerleştirildi.

Malatya'da yaşayan Canan Tuğ (38), bir süre dini nikahlı yaşadığı, 3 yıl önce de resmi nikahla evlendiği Zeki Tuğ (39) ile problem yaşamaya başladı. Tartışmalar son bulmayınca boşanma davası açarak kızı Ömür (3) ile evden ayrılan Canan Tuğ, önce Mersin'de ardından da Hakkari'de kadın sığınma evine yerleşti. Canan Tuğ, kadın sığınma evinden ayrılarak konuşmak için Malatya'ya Zeki Tuğ'un yanına gitti. Ancak Zeki Tuğ, Kahramanmaraş merkezli depremin yaşandığı 6 Şubat günü 02.00 sıralarında çıkan tartışmanın ardından Canan Tuğ'u evden kovdu. Canan Tuğ, kızıyla birlikte gidecekleri yer olmadığından yakındaki bir parka gitti.

ÇADIR KENTE YERLEŞTİRİLDİ

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depreme parkta yakalanan anne ve kızı kurtulurken, Zeki Tuğ'un kaldığı bina çöktü. Anne ve kızı AFAD tarafından Diyarbakır'daki çadır kente yerleştirildi. Zeki Tuğ'un cansız bedeni ise 3'üncü gün enkaz altından çıkarıldı. Canan Tuğ, eşinin ölüm haberini de 10 Mart'ta görüştüğü görümcesinden öğrendi.

'PARKTA KALDIKTAN 2 SAAT SONRA DEPREM OLDU'

Canan Tuğ, eşiyle daha önce de çok tartıştıklarını belirterek, 'Anlaşamıyorduk. Boşanma davası açmıştık. Deprem gecesinde de eşimle kavga ettik. Beni ve kızımı evden attı. Bana, 'Kızını nereye götürüyorsan götür. Ne yapıyorsanız yapın' dedi. Ben ve kızım o soğukta ve yağmurlu gecede beraber parkta kaldık. Parkta kaldıktan 2 saat sonra deprem oldu. Kızımla gidecek yerimiz yoktu. Diyarbakır'a kendi imkanlarımızla otogara geldik. Burada bir gece kaldık. Daha sonra ben Ankara'daki AFAD'ı aradım. Onlar da beni Diyarbakır Valiliği'ne yönlendirdi. Kaymakamlık da beni buradaki çadıra yerleştirdi. Biz daha önce tartıştığımız için sığınma evlerine gidiyorduk? dedi.

'VEFATINI DUYUNCA ÇOK AĞLADIM'

Eşinin öldüğünü görümcesinden öğrendiğini söyleyen Canan Tuğ, 'Ayın 10'unda eşimin 3 gün boyunca enkaz altında kaldığını, vefat ettiğini görümcemden öğrendim. Tabii buna inanmak istemedim. Avukatımı aradım. Karakola gitmemi söyledi. Karakola gidip sorduğumda öldüğünü söylediler. Vefat ettiğini duyunca da çok ağladım. Sonuçta benim eşimdi. Birlikte dükkanda da çalışmıştık. Beraber iş de yapmıştık. Bazen burada da ağlarken kızım bana neden ağladığımı soruyor. Ben de ona gözlerime toz kaçtığını söyleyerek inandırıyorum. Şu an burada yerim güzel. Bana sahip çıkan herkese teşekkür ederim' ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak: DHA
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