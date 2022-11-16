Depremden çok gürültüsü korkuttu...Panik anları kamerada - Son Dakika
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Depremden çok gürültüsü korkuttu...Panik anları kamerada

16.11.2022 22:11

Depremden çok gürültüsü korkuttu.

Depremden çok gürültüsü korkuttu...Panik anları kamerada

DENİZLİ - Denizli'de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremden çok öncesinde gelen gürültüden korkanların yaşadığı panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgilere göre, 19.43'de merkez üssü Pamukkale ilçesi olan 3.2 büyüklüğünde orta şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremde kent merkezindeki bir çok noktada hissedildi. Deprem öncesi meydana gelen gürültü, bir çok vatandaşı tedirgin ederken, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda raftan ürünlerin yere düşmesi ve vatandaşların dışarıya koşuşturduğu anlar yer aldı.

"İnsanlar dışarı çıkarken bende deprem olduğunu fark ettim"

Depreme berberdeyken yakalanan Mustafa Çakı, "Saat 19.43'de deprem oldu, berber dükkanından çalışırken depremi hissedemedim ama insanlar dışarı çıkarken bende deprem olduğunu fark ettim. O yüzden çok şükür fazla bir şey olmadı. Bazı vatandaşlar çok şiddetli bir şekilde hissettiğini, deprem öncesinde ise gürültü olduğunu söyledi" dedi.

"Farklı bir sesti"

İlk başta ne olduğunu anlamadığını söyleyen Hüseyin Kaplan, "Depremden uğultu geldi. Bende ilk başta komşunun palet indirdiğini tahmin etmiştim. Çok farklı bir şeydi, paletin o sesi çıkaracağına inanamamıştım. Farklı bir sesti ve dışarı çıktığımda komşular deprem olduğunu söyledi, baya etkiliydi" ifadelerini kullandı.

Denizli Valiliğinden açıklama

Denizli Valiliği vatandaşları korkutan deprem sonrası sosyal medyadan açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, "İlimizde bugün 19.06'da Sarayköy merkezli 3.0 büyüklüğünde, 19.43'te de Pamukkale merkezli 3.2 büyüklüğünde meydana gelen depremlerle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar alınmamıştır. AFAD, jandarma, emniyet ve sağlık ekiplerimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımız koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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Pamukkale, Denizli, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremden çok gürültüsü korkuttu...Panik anları kamerada - Son Dakika

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