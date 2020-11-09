Depremden etkilenen Seferihisar'da 15 bin kişiye yemek ikramı - Son Dakika

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından bir lokanta ile Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın ortak organizasyonu ile 15 bin kişiye ücretsiz yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

Seferihisar Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hasan Fehmi Abacı, organizasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Destek veren herkese teşekkürler. Bu günlerde birbirimize destek olmak görevimiz. Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun hepimize." dedi.

Lokanta işletmecisi İbrahim Yeşildağ da depremin ardından depremzedelere destek olmak için çalışma başlattığını ve Sığacık ve Bayraklı'da vatandaşlara sıcak yemek dağıttığını söyledi.

Organizasyona Seferihisar Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın da destek verdiğini belirten Yeşildağ, "Ne kadar çok depremzedeye ulaşabilirsek o kadar önemli bizim için. Gün dayanışma günü. Geçmiş olsun İzmir." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Hamit Nişancı ise birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu sıkıntılı günlerde birbirimize tutunursak zor günleri daha kolay aşacağımıza inanıyorum. Devletimiz olaylara anında müdahale etti. Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bakanlarımız buradaydı. Tüm ihtiyaçların karşılanacağına dair taahhütlerini verdiler. Zaten destekler de hemen başladı."