Depremin 3. Yıl Dönümünde Anma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Depremin 3. Yıl Dönümünde Anma Mesajı

Depremin 3. Yıl Dönümünde Anma Mesajı
06.02.2026 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Çiftçi, 6 Şubat depremleri anısına dayanışma ruhunu vurguladı ve hayatını kaybedenleri andı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, asrın felaketinin 3. yıl dönümü vesilesiyle anma mesajı yayınladı.

Tarihin en büyük acılarından biri olan, 11 ili sarsan ve 50 binden fazla canın yitirildiği 6 Şubat depremlerinin üzerinden tam üç yıl geçtiğini hatırlatan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, " Zaman akıp gitse de, o gece saat 04.17'de duran kalplerin ve kaybedilen hayatların acısı, ilk günkü tazeliğiyle vicdanlarımızdaki yerini korumaktadır. "Acınız, acımızdır" diyerek yola çıkan kadim şehrimiz Erzurum, depremin ilk saatlerinden itibaren Dadaş vakarıyla kenetlenmiş; soğuk kış şartlarına rağmen tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber etmiştir. Erzurum'un yardımsever insanları; ekmeğini bölüşmüş, battaniyesini paylaşmış ve gönül köprüleri kurarak kardeşlerinin imdadına koşmuştur. Bizler o gün sadece lojistik bir destek değil, bir milletin sarsılmaz birliğini ve zor günlerde nasıl tek yürek olduğunu tüm dünyaya bir kez daha göstermiş olduk" dedi.

"Coğrafyamızın gerçeklerine karşı hazırlıklı olmalıyız"

Vali Çiftçi daha sonra sözlerine şöyle devam etti, "Bu büyük felaket bize şunu bir kez daha hatırlatmıştır: Coğrafyamızın gerçeklerine karşı hazırlıklı olmak, dayanışma ruhunu diri tutmak ve güvenli yarınlar inşa etmek en büyük sorumluluğumuzdur. Devletimiz, tüm kurumlarıyla yaraları sarmaya, yıkılanı ihya etmeye ve vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturmaya kararlılıkla devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Depremin 3. Yıl Dönümünde Anma Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni görüntüler ortaya çıktı “Taksi beni sevmiyor“ dedi, durağı talan etti Yeni görüntüler ortaya çıktı! "Taksi beni sevmiyor" dedi, durağı talan etti
Sedat Peker’den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi Sedat Peker'den yardım istediği şeye bakın: Neyse ki sosyal medya kullanıcıları cevabını verdi
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel’e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu Polisten kaçan adam ırmakta ölü bulundu

09:20
Beşiktaş’ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani’ye şok ceza
Beşiktaş'ta ilk maçında kırmızı kart gören Asllani'ye şok ceza
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
07:30
Fenomenlere gece yarısı operasyonu Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Fenomenlere gece yarısı operasyonu! Taha Özer ve Simge Barankoğlu gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 09:36:33. #7.11#
SON DAKİKA: Depremin 3. Yıl Dönümünde Anma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.