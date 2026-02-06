Depremin 3. yıl dönümünde en acı kare - Son Dakika
Depremin 3. yıl dönümünde en acı kare

Depremin 3. yıl dönümünde en acı kare
06.02.2026 12:37
Depremde iki oğlunu kaybeden anne Elif Fırat'ın yan yana gömülen oğullarının mezarının ortasına oturup, "Ana kurban, Mehmet, Kemal ananız kurban olsun. Nurdağı'nı size mezar eyledim" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı.

Depremde iki oğlunu kaybeden anne Elif Fırat'ın yan yana gömülen oğullarının mezarının ortasına oturup, "Ana kurban, Mehmet, Kemal ananız kurban olsun. Nurdağı'nı size mezar eyledim" diyerek ağıt yakması yürekleri dağladı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremde Adana'da 13 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin 3. yıl dönümünde hayatını kaybedenlerin yakınları Kabasakal Mezarlığı'ndaki deprem şehitliğine giderek dua etti.

"Nurdağı'nı size mezar eyledim"

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremde evlerinin yıkılması sonucu hayatlarını kaybeden Kemal Fırat (27) ve kardeşi Mehmet Fırat'ın (29) cenazeleri ailelerini yaşadığı Adana'da Kabasakal Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi. Depremde iki oğlunu birden kaybeden acılı anne Elif Fırat (68), yakınlarıyla birlikte oğullarının kabristanına geldi. Anne Fırat, kabristanda yan yana gömülen iki oğlunun mezarının ortasına oturarak, "Ana kurban, Mehmet, Kemal ananız kurban olsun. Nurdağı'nı size mezar eyledim. Allah'ım nasıl bir acıymış" diyerek ağıt yakması herkesi ağlattı.

"Kızımı kaybettim hayat bitti"

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depreme yakalanan sınıf öğretmeni Fatma Eda Mengilli de (30), oturduğu evin yıkılması sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Anne Hatice Mengilli (66), kızının Kabasakal Mezarlığındaki kabristanına giderek depremin 3. yıl dönümünde gözyaşlarına boğuldu. Tek kızını depremde kaybettiğini anlatan anne Mengilli, "İlk gün gibi aynı. Kuzumu kaybettim. Kuzumu, ciğerimi, kalbimi, her şeyimi kaybettim. Hayat bitti. Bir kızım ve oğlum vardı. Kızım öğretmendi, bir gün sonra okul açılacaktı. 4 gün enkazın başında bekledik. Dualar ettik ama kurtaramadık. Çaresizliğin ne demek olduğunu orada öğrendik" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

