Depremin evsiz bıraktığı Milli Sporcu Aliye, Olimpiyatlara katılmak için mücadele veriyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Depremin evsiz bıraktığı Milli Sporcu Aliye, Olimpiyatlara katılmak için mücadele veriyor - Son Dakika Spor

Depremin evsiz bıraktığı Milli Sporcu Aliye, Olimpiyatlara katılmak için mücadele veriyor

6 saat önce

- Depremin evsiz bıraktığı Milli Sporcu Aliye, Olimpiyatlara katılmak için mücadele veriyor Elazığ depreminde evi ağır hasar alan, korona virüs nedeniyle turnuvaları iptal edilen Milli Badmintoncu Aliye Demirbağ, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını eksiksiz sürdürüyor.

- Depremin evsiz bıraktığı Milli Sporcu Aliye, Olimpiyatlara katılmak için mücadele veriyor

ELAZIĞ - Elazığ depreminde evi ağır hasar alan, korona virüs nedeniyle turnuvaları iptal edilen Milli Badmintoncu Aliye Demirbağ, tüm zorluklara rağmen çalışmalarını eksiksiz sürdürüyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Türk Milli Badminton takımında yer alan Aliye Demirbağ, 6.8'lik Elazığ depreminde evi ağır hasar aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün desteğiyle bir süre ailesiyle birlikte spor salonunda konaklayan Aliye Demirbağ, yaşadığı bir çok sıkıntıya rağmen Avusturya'da katıldığı turnuvadan bronz madalya ile döndü. 10 yaşından bu yana milli takımda forma giyen başarılı sporcu, şimdilerde ise koronavirüs nedeniyle yurtdışında yapılacak turnuvalara katılamamanın üzüntüsünü yaşıyor.

Badminton'la 12 yıl önce tanıştığını ifade eden Milli sporcu Aliye Demirbağ, "10 yaşından bu yana Milli takımda görev yapıyorum. Elazığ depremi öncesinde Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorduk. Daha sonrasında da Avusturya'da olimpiyat puan müsabakalarımız vardı. Tam o süreçte deprem oldu. Evimiz ağır hasarlı şu anda. Ailemle birlikte depremden hemen sonra kaçmak durumunda kaldık. Birkaç hafta spor salonunda konakladık. Bu süreçte tabiki çalışmalarımızı devam ettirdik. Depremin hemen sonrasında Avusturya'da katıldığı olimpiyat puanı KATA turnuvasında 3. oldum" dedi.

"İsviçre ve Polonya'da yapılacak turnuvalarımız iptal oldu"

Turnuvalarının Korona virüs nedeniyle ertelendiğine dikkat çeken başarılı sporcu, "Turnuvaların bir çoğu ertelendi veya iptal oldu. Tabi ki çalışmalarımıza yine devam ediyoruz. Bu süreçte İsviçre ve Polonya'da yapılacak turnuvalarımız iptal oldu. Bu turnuvalar daha önceki senelerde derece çıkardığım turnuvalardı. Finlandiya'da bir turnuvamız olacak. O iptal olmadığı için ona çalışıyoruz. 2020 Olimpiyatları'na katılım hakkı kazanmak için her türlü çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Korona virüs sadece ülkemizi değil, dünyayı etkiledi. Biz çalışmalarımızı olabildiğince devam ettirmeye çalışıyoruz. Tabi ki bu virüste etkiledi ama deprem bizi daha ağır etkiledi. Hiçbir zorlukta koyduğumuz hedeften geri durmuyoruz. Her zaman ne olursa olsun devam ediyoruz. Her zorluk bulunduğumuz konumun daha iyi olmasını sağlıyor" şeklinde konuştu.

"Performansını çok beğeniyorum"

Aliye'nin bu seviyelere gelmesinde büyük emekleri olan Milli Takım Antrenörü Mehmet Sıddık İsaoğlu ise "Deprem sürecini Allah kimsenin başına vermesin, gerçekten çok zordu. Allah'a şükür devletimizin de yardımıyla atlattık. Bizim o süreçte bir Avrupa Şampiyonamız vardı. Bu sekteye uğradı depremle birlikte. Salonlarımıza insanlar sığındı biliyorsunuz, ondan dolayı çalışamadık. Son bir hafta kala minderleri kaldırdık. Kendi imkanlarımızla çalışma ortamı hazırladık Aliye'ye. Viyana'da olimpiyatlara puan veren bir turnuvaya katıldık ve bu turnuvada Aliye tüm sıkıntılara rağmen 3. olarak bizleri gururlandırdı. Önümüzde 2-3 tane kota turnuvası var ama virüs dolayısıyla bunların bir kısmı ertelendi. Mart ayı turnuvalarına gidemeyeceğiz ama Nisan ayındaki turnuvaya gideceğiz iptal olmazsa. İyi de çalışıyoruz. Depremde herkes gibi Aliye de çok korktu. Biz kendisiyle konuşmalar yaptık. Geri kalması durumu kendisini daha da hırslandırdı. Şuan da performansını çok beğeniyorum. Allah emeklerini boşa götürmesin inşallah" ifadelerini kullandı.

Depremin evsiz bıraktığı Milli Sporcu Aliye, Olimpiyatlara katılmak için mücadele veriyor

Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:22 Kaynak: İHA
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