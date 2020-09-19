Depremle görünmez olan "Batık Şehir" de oluşan tahribat ilk defa görüntülendi - Son Dakika

Depremle görünmez olan "Batık Şehir" de oluşan tahribat ilk defa görüntülendi

Depremle görünmez olan "Batık Şehir" de oluşan tahribat ilk defa görüntülendi Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan doğunun gizli denizi olarak bilinen ve 24 Ocak'ta meydana gelen depremden sonra su seviyesi yükselen Hazar Gölü'nde görünmez olan batık şehire dalış yapıldı, oluşan tahribat ilk...

Depremle görünmez olan "Batık Şehir" de oluşan tahribat ilk defa görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan doğunun gizli denizi olarak bilinen ve 24 Ocak'ta meydana gelen depremden sonra su seviyesi yükselen Hazar Gölü'nde görünmez olan batık şehire dalış yapıldı, oluşan tahribat ilk kez görüntülendi.

Hazar Gölü'nde 1890'lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan batık şehir bir çok dönemin izlerini barındırıyor. Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kabulü için UNESCO'ya da daha önce başvurusu yapılan batık şehrin görünen kısmı suların yükselmesiyle yüzeyden görünmez hale geldi. 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen 6.8'lik depremden sonra su seviyesinin yükseldiği gözlenen gölde, kale surları da kuş bakışı da görünmemeye başladı. Uzun bir aradan sonra su altına dalış yapan eğitmenler, ilk kez batık şehirde depremden sonra oluşan tahribatı da görüntüledi.

"Depremden sonra su seviyesi 2 metreye yakın yükselmişti"

Depremin ilk gününde su seviyesinin 2 metreye kadar yükseldiğini anımsatan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dalış Eğitmeni Suat Toksun, " Yaklaşık 15 yıldır dalış okulumuz var. Her yıl 'batık kente' dalış yapıyoruz. Fakat bu sene depremden sonra bizim için farklı bir dalış oldu. Batık kentte depremden önce ve sonrasında fark var. 24 Ocak Elazığ depreminin sabahı Sivrice'ye gittim ve su seviyesi 2 metreye yakın yükselmişti. Sonrasında su çekilmişti ama şuanda geçen senelere nazaran batık şehir yaklaşık 1 metre daha fazla derinde" dedi.

"Hafif hasar almış"

Depremden sonra yaptıkları ilk başarılı dalış ile birlikte batık şehirde tahribatların oluştuğunu gözlemlediklerini belirten Toksun, "24 Ocak'tan sonra biz yazın da dalış denemesi yaptık fakat hem su seviyesi yüksekti hem de görüş mesafesi çok kısaydı. O yüzden görüntü alamadık hatta bir seferde batık şehri de bulamamıştık. Bugün ki dalışımızda çok güzel bir çekim yaptık. Batık şehirde önceki haline nazaran değişiklikler var.Duvar kalınlıkları 1 metreye yakın olmasına rağmen ayrılıklar vardı ama depremden sonra daha fazlalaşmış. Onun dışında çok büyük hasar olmamasına rağmen yıkıntılar var, yerlere taşlar düşmüş ve tamamen birleşen duvarlar da var. Biz depremden sonraki dalışımızda şunu gördük, 13'üncü yüzyılda yapılmasına rağmen ağır bir hasar almamış, çok hafif hasar almış. Bu da demek oluyor ki, o dönemde yapılan yapılar, bu dönemde yapılanlardan daha sağlam" diye konuştu.

Depremle görünmez olan Batık Şehir de oluşan tahribat ilk defa görüntülendi

Hazar Gölü, Sivrice, Elazığ, Ocak, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:30 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Depremle görünmez olan 'Batık Şehir' de oluşan tahribat ilk defa görüntülendi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsün ardından Çin'de şimdi de "Brusella bakterisi" salgını baş gösterdi İşte bayram trafiklerini sona erdirecek Kuzey Marmara Otoyolu'nun güncel fiyat tablosu Karantinadan kaçan yaşlı adam, dükkanında yorgan dikerken yakalandı Fransa'dan Doğu Akdeniz'de yeni provokasyon: Yavuz Sondaj Gemisi'nin çevresinde uçuş gerçekleştirildi İran'da hırsızlık yapan 3 kişinin parmakları kesildi Fuhuş için buluştuğu kişinin trans birey olduğunu anlayınca önce bıçakladı sonra sinir krizi geçirdi Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi
Fenerbahçe, harcama limiti nedeniyle TFF'ye dava açıyor Fenerbahçe, harcama limiti nedeniyle TFF'ye dava açıyor         
16:41
Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı Fenomen Bahar Candan'ın başörtülü pozuna tepki yağdı         
15:30
Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor         
15:26
Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti Fenerbahçe, transfer döneminde 45 günde 183.5 milyon TL kar etti         
15:06
Parkta tanıştığı kadını evine misafir eden yaşlı çift 25 yıllık birikimlerini kaybetti Parkta tanıştığı kadını evine misafir eden yaşlı çift 25 yıllık birikimlerini kaybetti         
14:52
"Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke olan Eylül Öztürk, kimin gönderdiğini öğrenince ağzı açık kaldı         
14:37
Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı Siirt'in Şirvan ilçesi artan vakalar sonrası karantinaya alındı         
14:11
Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler Talihsiz adamın ameliyatla kesilen bacaklarını torba içerisine koyup eşine teslim ettiler         
14:06
Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil Tutuklanan Halil Sezai'nin oyuncu kardeşi Duygu Paracıkoğlu'dan ilginç çıkış: Kınıyorum ama o adam masum değil         
14:04
Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi Ayağına sıktığı akrabasının fotoğrafını sosyal medyada paylaştı: İhanetinin bedelini ödedi         
14:03
Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu Jamal Musiala, Bayern Münih formasıyla Bundesliga'da gol atan en genç futbolcu oldu         
13:54
Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü Meteoroloji'nin günlerdir uyarıda bulunduğu Rize'de şiddetli yağışlar yolu ikiye böldü         
13:33
Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı Oyun için çıktığı demir korkuluk, 12 yaşındaki çocuğun koluna saplandı         
12:37
Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak Rusya'da koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaçlar gelecek hafta eczanelerde satışa çıkacak         
12:26
İran'dan ABD'ye İran'dan ABD'ye "Kasım Süleymani" tehdidi: İntikam alacağımızdan şüphe etmeyin         
12:21
Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor Kemal Ayvaz ile tek celsede boşanan Hanife Gürdal: Kemal'a çıplak fotoğraf atan kadınlar beni eleştiriyor         
11:19
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik yıllarına ait bağlamalı fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın Aleyna'nın şüpheli ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun'a atılan mesajlar insanlıktan utandırdı: Kaşıyanı kaşıyacaksın         
09:53
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2020 16:47:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremle görünmez olan "Batık Şehir" de oluşan tahribat ilk defa görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei