Depremle mücadelede öncelikli 4 adımı, Başkan Soyer açıkladı - Son Dakika

Depremle mücadelede öncelikli 4 adımı, Başkan Soyer açıkladı

18.11.2020 18:22
Depremle mücadelede öncelikli 4 adımı, Başkan Soyer açıkladı, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Afet Bilim Kurulu, ilk toplantısını yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Afet Bilim Kurulu, ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, Başkan Soyer depremle mücadelede öncelikli 4 adımı açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim'de yaşanan deprem felaketinin ardından alınacak önlemleri ortak akıl ve bilim rehberliğinde belirlemek için "Afet Bilim Kurulu" oluşturdu. Kurulun ilk toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer başkanlığında İzmir Sanat'ta çevrim içi olarak yapıldı.

12 ve 13 Kasım tarihlerinde Türkiye'nin deprem ve afetler konusunda önde gelen isimlerinin katıldığı "İzmir Depremi Ortak Akıl Buluşması"nın ardından oluşturdukları bilim kurulunun rehberliğinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, öncelikle bilimsel bir çalışma yaparak İzmir'deki fayların incelenmesi, analizlerin güncellenmesi ve kapsamlı bir şekilde araştırılması gerektiğini söyledi.

ÖNCE BİLİMSEL VERİ

Böylelikle durumu daha net görebiliyor hale geleceklerini belirten Soyer, şöyle konuştu: "

Bu bilimsel çalışmanın yanı sıra kentteki tüm yapı stokunu değerlendirmek istiyoruz. Başından beri söylendiği üzere o dönemdeki deprem mevzuatı hassasiyeti olmadığı için özellikle 1999 yılı öncesi yapılan binaları başlangıç noktası olarak ele alacağız. Bu, 1999 yılından önce yapılan binaların tamamının riskli ya da 1999 sonrası yapılan binaların risksiz olduğu anlamına gelmiyor. Bir envanter çıkarmak, tüm binaların bu anlamda tespitini yapmak istiyoruz. Yapı Kontrol Laboratuvarı kurmak da bu çalışmalar arasında yer alıyor. Bilimsel veriyi en hızlı bir şekilde toparlamak, mevcut durumun tespitini de hızlı ve doğru biçimde yapmak istiyoruz."

YASAL DÜZENLEME ŞART

İmar mevzuatı ve afet yasasının bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduğuna dikkat çeken Soyer, "Mevcut yasal düzenlemeleri daha etkili hale getirebilmek için gerekli yeni düzenleme ve güçlendirmelerin yapılması gerekiyor. Toplayacağımız veriler ışığında yeni bir yasal düzenleme taslağı oluşturup bunun kamuoyundaki farkındalığını büyüterek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşımak istiyoruz. Ayrıca tüm bu çalışmaları sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için finansman modelleri bulmak zorundayız. Bunun dört başlığı var. Birincisi merkezi yönetim bu işin içinde mutlaka olmak zorunda. İkincisi Büyükşehir ve ilçe belediyesi… Üçüncüsü vatandaşlar ve son olarak da uluslararası finans kuruluşlarının katılımını sağlamak mecburiyetindeyiz. Bu modeli yasal mevzuatlara uyumlu hale getirip, y aratıcı yöntemlerle besleyerek İzmir'in ihtiyaçlarına cevap verebiliriz. Bu uzun soluklu bir mücadele. Görev süremiz içerisinde yapabildiğimizi yapacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE MODEL OLACAĞIZ

Tüm ülkenin deprem kuşağında olduğunun altını çizen Soyer, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Diliyoruz ki burada yapacaklarımız sadece İzmir'in değil Türkiye'nin ihtiyacı olan bir çözümü ortaya çıkartır. Ben İzmir'in meslek odaları, sivil toplum örgütlerinin de işbirliği ile ortaya koyacağı bu modelin Türkiye'ye örnek olacağını düşünüyorum. Verdiğiniz emekler için teşekkür ediyorum. Bizler sizlerin peşinden ayrılmayacağız."

ORTAK AKILLA HAREKET EDİYORUZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Alim Murathan da Afet Bilim Kurulu'nun İzmir'in depremselliği, deprem mekanizmaları ve kentteki yapı güvenliği ile ilgili konularda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarına ışık tutacağını belirterek, "Bilim kurulumuzda jeoloji, jeofizik, inşaat mühendisleri, mimar ve şehir plancılarından oluşan 10 bilim insanımız var. Ayrıca meslek örgütlerimiz ve İzmir Barosu ile de birlikte hareket ediyoruz. Ortak akılla hareket ederek bu kurulun önerileri doğrultusunda periyodik toplantılar yaparak yol haritamızı oluşturacağız. İzmir kentinin depremle ilgili artık bir ortak aklı var" dedi.

AFET BİLİM KURULU'NDA KİMLER VAR?

Prof. Dr. Erdin Bozkurt (ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı), Prof. Dr. Fuat Bora Rojay (ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Mahmut Göktuğ Drahor (DEÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu (ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi), Prof. Dr. Murat Balamir (ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Cemalettin Dönmez (İYTE İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Semahat Özdemir (İYTE Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Emre Timur (DEÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi), Dr. Doğan Kalafat (Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü), Dr. Seçkin Kutucu (Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi), TMMOB'a bağlı İnşaat, Jeoloji, Jeofizik, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama odaları ile İzmir Barosu temsilcileri.

(İHA)

Depremle mücadelede öncelikli 4 adımı, Başkan Soyer açıkladı
Depremle mücadelede öncelikli 4 adımı, Başkan Soyer açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Öğretim Üyesi, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depremle mücadelede öncelikli 4 adımı, Başkan Soyer açıkladı - Son Dakika


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