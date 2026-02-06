Depremler Van'da Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremler Van'da Anıldı

Depremler Van\'da Anıldı
06.02.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılında Van'da anma programı düzenlendi, Erek Dağı'na tırmanıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenler Van'da anıldı.

"Asrın felaketi"nin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğünce anma programı düzenlendi.

İlk depremin meydana geldiği saat 04.17'de saygı duruşunda bulunan AFAD personeli daha sonra İstiklal Marşı okudu.

Anma programına katılan AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, milletin hafızasına "asrın felaketi" olarak kazınan depremlerin üzerinden yıllar geçse de yüreklerde bıraktığı derin izlerin ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirtti.

Binlerce canı toprağa verdiklerini, milyonlarca insanın tarifsiz bir acıyla sınandığını ifade eden Ulutaş, şunları kaydetti:

"O karanlık ve soğuk gecede olduğu gibi bugün de aynı yerde, aynı nöbet ruhuyla bir aradayız. Depremin ilk anından itibaren sahada olan, geceyi gündüze katan, can kurtarmak için zamanla yarışan ekiplerimiz, yine aynı noktada aynı kararlılık ve aynı sorumluluk bilinciyle nöbetini sürdürüyor. Ateşin başında tutulan bu sessiz nöbet, sadece bir görev değil, kaybettiklerimize duyduğumuz vefanın, hayatta kalanlara verdiğimiz sözün ve milletçe kenetlenişimizin bir sembolüdür."

Dağcılar, Erek Dağı'na tırmandı

Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Dağcılık Ekibi de depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için 3 bin 204 rakımlı Erek Dağı'na tırmandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, depremlerde yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak amacıyla Erek Dağı'na kış tırmanışı etkinliği düzenlendi.

Zorlu şartlarda gerçekleştirilen tırmanışta, dağın zirvesine ulaşan dağcılık ekibi, Türk bayrağı açarak depremde hayatını kaybedenleri andı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, AFAD, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremler Van'da Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MSB’den, Yunanistan’ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez MSB'den, Yunanistan'ın küstah talebine net cevap: Kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suudi Arabistan ile ’’KAAN’’ ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Arabistan ile ''KAAN'' ortaklığı sinyali: Her an gerçekleşebilir
Hiç düşünmediler Fenerbahçe’ye Al Hilal’den Yusuf Akçiçek yanıtı Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Hayalleri suya düştü Youssef En Nesyri’den kötü haber Hayalleri suya düştü! Youssef En Nesyri'den kötü haber
Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu 19 tutuklama Cezaevine iç çamaşırıyla uyuşturucu sokma planı deşifre oldu! 19 tutuklama
Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor Galatasaray çuvalla paraya sattığı yıldızı bonservissiz geri alıyor

10:04
Şenol Güneş’ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri
09:48
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
Jhon Duran hakkında bomba iddia: Para cezası veriyorlar, kolundaki saati veriyor
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
08:03
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
07:50
MİT’ten Mossad operasyonu Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
MİT'ten Mossad operasyonu! Mehmet Budak Derya ve Veysel Kerimoğlu gözaltında
07:42
Süper Lig devinden son gün bombası Tarihi transfer İstanbul’da
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 10:27:32. #.0.4#
SON DAKİKA: Depremler Van'da Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.