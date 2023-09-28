Başörtülü öğrenciyi okula almayan müdüre para cezası! İşte ödeyeceği rakam - Son Dakika

Başörtülü öğrenciyi okula almayan müdüre para cezası! İşte ödeyeceği rakam

Son Güncelleme: 28.09.2023 11:54

Eskişehir'de başörtülü olduğu gerekçesiyle depremzede bir öğrenciyi okula almayan Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na bağlı bir özel okulun müdürüne 89 bin 571 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir'de mart ayında depremzede öğrencinin başörtülü olması sebebiyle özel bir okul tarafından kabul edilmemesi üzerine başlatılan soruşturma sonrasında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından okul müdürü İ.S.'ye 89 bin 571 lira para cezası verildi.

BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN KAYDINI YAPMADILAR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kurucusu olduğu ve halen başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na bağlı bir özel okulun müdürü tarafından depremzede bir öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydedilmediği iddia edilmişti.

Depremzede öğrenciyi başörtülü diye okula almayan müdüre 89 bin lira ceza

OY BİRLİĞİYLE 89 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İddiaların ardından konuya Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu müdahil olarak, inceleme başlattı. Deprem nedeniyle naklini Eskişehir'de bir okula aldırmak isteyen öğrencinin başörtülü olması sebebiyle okula kabul edilmemesinin din ve inanç ile cinsiyet temellerine ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkin yapılan incelemede karar açıklandı. Kararda, başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına yer verilirken, okul müdürü İ.S.'ye oy birliği ile 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanacağı kararlaştırıldı.

Kaynak: İHA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Eskişehir, 3. Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Başörtülü öğrenciyi okula almayan müdüre para cezası! İşte ödeyeceği rakam - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Çebi, Adana Demir maçının önüne geçen Şenol Güneş-Salih Uçan gerilimi için sessizliğini bozdu
13:50 Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi
13:23 Meclis 1 Ekim'de açılıyor! Torba yasa ve yeni anayasa çalışmalarına öncelik verilecek
13:16 Ahmet Nur Çebi'ye ''Süper Lig'e play-off gelsin mi?'' diye soruldu! Cevap kimseye sürpriz
13:14 Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru
12:47 İmamoğlu'na ilçe başkanına gösterdiği tepki soruldu: Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor
12:34 Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı
12:19 Anayasa Mahkemesi ek MTV'nin iptal başvurusunu reddetti
12:15 Atatürk'ün fotoğrafıyla skandal hareketler yapan gencin 3 yıla kadar hapsi istendi
11:49 Aston Villa'nın kadın takımı sahaya çıkmaya korkar hale geldi! Yeni formalar tüm hatlarını ortaya çıkarıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 14:24:11. #1.12#
SON DAKİKA: Başörtülü öğrenciyi okula almayan müdüre para cezası! İşte ödeyeceği rakam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement