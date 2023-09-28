Başörtülü öğrenciyi okula almayan müdüre para cezası! İşte ödeyeceği rakam

Eskişehir'de mart ayında depremzede öğrencinin başörtülü olması sebebiyle özel bir okul tarafından kabul edilmemesi üzerine başlatılan soruşturma sonrasında Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından okul müdürü İ.S.'ye 89 bin 571 lira para cezası verildi.

BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN KAYDINI YAPMADILAR

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in kurucusu olduğu ve halen başkanlığını yaptığı Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı'na bağlı bir özel okulun müdürü tarafından depremzede bir öğrencinin başörtülü olduğu gerekçesiyle okula kaydedilmediği iddia edilmişti.

OY BİRLİĞİYLE 89 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İddiaların ardından konuya Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu müdahil olarak, inceleme başlattı. Deprem nedeniyle naklini Eskişehir'de bir okula aldırmak isteyen öğrencinin başörtülü olması sebebiyle okula kabul edilmemesinin din ve inanç ile cinsiyet temellerine ayrımcılık yasağına aykırılık teşkil ettiği iddialarına ilişkin yapılan incelemede karar açıklandı. Kararda, başvuruda ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına yer verilirken, okul müdürü İ.S.'ye oy birliği ile 89 bin 571 TL idari para cezası uygulanacağı kararlaştırıldı.