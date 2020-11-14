Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı - Son Dakika

Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı

14.11.2020 12:19
Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı, System.String[]

İZMİR'de, depremzedeler için kullanılan AFAD battaniyelerini satarken görüntülenen kişinin, Basmane'de hurdacılık yapan Zeki Özçakı olduğu ortaya çıktı.

İZMİR'de, depremzedeler için kullanılan AFAD battaniyelerini satarken görüntülenen kişinin, Basmane'de hurdacılık yapan Zeki Özçakı olduğu ortaya çıktı. DHA'ya konuşan Özçakı, deprem bölgesinden yaklaşık 3 bin battaniye aldığını, bunların 15-20 tanesinin AFAD'a ait olduğunu söyleyerek, "Çöpe atılıp, imha edilecek olan malzemeyi ben geri dönüştürerek halkın hizmetine sunuyorum. 80 liraya, 100 liraya 150 liraya battaniye alamayacak olanlara, 10 liraya, 15 liraya battaniye temin ediyorum" dedi.

İzmir'de, 30 Ekim Cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından çok sayıda yardım kuruluşu depremzedelere  barınma, giyecek, yiyecek ve hijyen malzemesi

yardımında bulundu. Deprem bölgelerinde ücretsiz dağıtılan AFAD battaniyelerini parayla satan bir kişi ise, cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki kişinin Basmane'de hurdacılık yapan Zeki Özçakı olduğu belirlendi. '3 BİNE YAKIN BATTANİYE ALDIM'DHA'ya konuşan Zeki Özçakı, deprem bölgesinden 3 bine yakın battaniye aldığını belirterek, "Bunlar, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın yanında bulunan çöp bölgesinden alındı. Ben kendim gidip almadım, oradaki çöpleri toplayan kişiden aldım. Ben hurdacılık yaptığım için, bunları çöpten toplayan kişiler beni aradı; 'Ağabey elimde böyle bir malzeme var, alır mısın?' dediler. Biz de gittik, gördük yerinde. Arabaya yığdık, 3-5 TL karşılığında aldık. Üzerine de 1-2 TL fark koyup satıyorum. Yasal olmayan, yasak olduğunu bildiğim bir şeyi ben kapımın önüne koyup satar mıyım burada" dedi.'ATIK MALZEMELERİ GERİ DÖNÜŞTÜREREK HALKIN HİZMETİNE SUNUYORUM'Özçakı, battaniyeleri sattığı bölge olan Basmane'nin işçi kesimi olduğunu, Suriyeli göçmenlerin yaşadığı bir bölge olduğunu belirterek, "80 lira 100 lira verip battaniye alacak halleri yok. Çöpe atılıp, imha edilecek olan malzemeyi, geri dönüştürerek halkın hizmetine sunuyorum. 80 liraya 100 liraya 150 liraya battaniye alamayacak şahıslara, burada 10 liraya 15 liraya battaniye temin ediyorum. Bunları buraya kendi aracımla getirdim. Sadece battaniyeleri aldım, çünkü bunlar para yapıyor. Halıları, yastıkları genelde yırtık olduğu için almıyorlar. Ama battaniyeleri yıkayıp kullanıyorlar" diye konuştu.'ÇÖPTEN KAĞIT TOPLANIYORSA, BATTANİYE NEDEN TOPLANMASIN'

3 bine yakın battaniyenin içinden çıkan 15-20 tane AFAD yazılı battaniyenin elinden alındığını dile getiren Özçakı, "Depremden sonra kurulan çadırlara tüm Türkiye olarak hem devletimiz hem de milletimiz yardım etti. Depremzedeler 15-20 gün bu çadırlarda barındı. Çadırların bir dahaki sefere de kullanılması için boşaltılması gerekiyor. Sonra da o çadırların içleri boşaltılıyor. Çadırdaki eşyalar da belediye ekipleri tarafından atık bölgesi dediğimiz yere atılıyor. Bunlar çöp bölgesinden toplanıyor. Plastiği, naylonu, kartonu nasıl toplanıyorsa, bunlar da oradan çıkıyor. Çöpten kağıt toplanıyorsa, battaniye neden toplanmasın? Hepsi temiz, tabi ki kullanılmış ve sıfır değil, ama temiz ve kullanılabilir halde. Çöpten kağıt toplanıyorsa, battaniye neden toplanmasın" dedi.


- İzmir
Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı
Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı
Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı
Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı
Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı
Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı

Basmane, İzmir, AFAD, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Luis Alberto'dan kulübü Lazio'ya sert eleştiri: Kulübe uçak alacağınıza bizim maaşlarımızı ödeyin "Başıma talih kuşu kondu" diyen taksici hatalı basım 50 TL'yi 50 bin TL'ye satışa çıkardı Türkiye'de otomobil almak artık bir hayal! 1975 model Anadol'a 230 bin lira fiyat biçti Yalnızca ekmek almaya gitmişti! 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, Minik Zeynep'i hayattan kopardı Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Hastanesi Başhekimliği, korkutan koronavirüs test kuyruğunun nedenini açıkladı
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu Emre Belözoğlu'nun yardımcısı Selçuk Şahin F.Bahçe'nin gizli kahramanı oldu         
10:54
Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı Sigara denetimine damga vuran görüntü! Kameraya yakalanmamak için ardına bakmadan kaçtı         
10:13
Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı Eşini, telefonuna gelen 'Son umudumsun' mesajını görünce bıçakladı         
10:01
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı Bir Başkadır'ın başrol oyuncusu Öykü Karayel, performansıyla tam not aldı         
09:23
Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler Savaşı kaybeden Ermenistan'a bir şok daha! 30 yıllık işgal tazminatı ödeyecekler         
08:57
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti         
23:40
Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi Hollanda'da Türkiye'yi parçalanmış gösteren harita, Türk vekilin tepkisi üzerine düzeltildi         
22:35
Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım Trump başkanlığı devretme şartını açıkladı: Tüm oylar sayıldığında doğru olanı yapacağım         
22:17
Paşinyan, Paşinyan, "teslim olma" anlaşmasını neden imzaladığını anlattı: Binlerce asker esir düşecekti         
22:17
Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar? Ünlü pilottan dev yarış öncesi İstanbul pistine ağır eleştiri: Niye milyonlar harcamışlar?         
20:45
Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı Mutasyona uğramış koronayı insanlara bulaştıran vizon paniği Türkiye sınırına dayandı         
19:19
Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti Çocukluk arkadaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saat hediye etti         
18:23
Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor         
18:07
Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı         
15:48
Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu Tülin Özen'in yatak sahnesi 'Bir Başkadır' dizisine damga vurdu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 12:36:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Depremzedelerin battaniyelerini satan kişi hurdacı çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei