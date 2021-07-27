Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı!

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İngiltere Championship ekiplerinden Derby County antrenmanında hesapta olmayan bir sakatlık yaşandı. Oyuncu eksikliği nedeniyle takımının antrenmanına katılan Rooney, bir pozisyon esnasında 20 yaşındaki İrlandalı futbolcu Knight ile çarpıştı.

8 İLE 12 HAFTA ARASI SAHALARDAN UZAK KALACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanı yarıda bırakan ve sağlık kontrolünden geçen Knight'ın ayak bileğinden sakatlandığı ve sahalardan 8 ile 12 hafta arası uzak kalacağı belirtildi.