İngiltere Championship ekiplerinden Derby County antrenmanında hesapta olmayan bir sakatlık yaşandı. Oyuncu eksikliği nedeniyle takımının antrenmanına katılan Rooney, bir pozisyon esnasında 20 yaşındaki İrlandalı futbolcu Knight ile çarpıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada, antrenmanı yarıda bırakan ve sağlık kontrolünden geçen Knight'ın ayak bileğinden sakatlandığı ve sahalardan 8 ile 12 hafta arası uzak kalacağı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Derby County'nin hocası Wayne Rooney, antrenmanda futbolcusunu sakatladı! - Son Dakika Spor