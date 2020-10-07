Derby'nin modifiye araç kampanyası bu yıl da kontak kapatmayacak - Son Dakika

Derby'nin modifiye araç kampanyası bu yıl da kontak kapatmayacak

07.10.2020 11:29
Derby'nin modifiye araç kampanyası bu yıl da kontak kapatmayacak, System.String[]

Derby'nin, otomobil meraklılarının takip ettiği ünlü Youtube fenomeni Doğan Kabak ile geçen yıl başlattığı "Yakışır" kampanyası devam ediyor.

Derby'nin, otomobil meraklılarının takip ettiği ünlü Youtube fenomeni Doğan Kabak ile geçen yıl başlattığı "Yakışır" kampanyası devam ediyor. Bu kapsamda Derby kullanıcıları, Doğan Kabak'ın modifiye edeceği 2012 Model Golf 7 marka otomobili kazanma şansına sahip olacak. Bunun için tek yapmaları gereken 30 Eylül-1 Aralık tarihleri arasında ŞOK Marketler'den en az 15 TL tutarında Derby ürünü almak.

Türkiye'de üretilen tek tıraş bıçağı markası Derby, yeni Derby Samurai'nin tanıtımı için ünlü Youtube fenomeni Doğan Kabak ile geçen yıl başlattığı "Yakışır" kampanyasını bu kez yeni sürprizlerle tüketicilerin karşısına çıkarmaya hazırlanıyor. Kampanya kapsamında Doğan Kabak'ın modifiye edeceği 2012 Model Golf 7 marka otomobil çekilişle yeni sahibini bulacak. Sosyal medyada modifiye ettiği araçlarla geniş bir hayran kitlesi tarafından takip edilen Doğan Kabak, Golf 7 aracının değişimini Derby'nin sosyal medyadaki takipçilerinden gelen yorumlarla gerçekleştirecek.

Serhat İkiz: Kampanyamızı geleneksel hale getireceğiz

Derby Tıraş Bıçakları Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Ticaret Direktörü Serhat İkiz, kampanyayla ilgili "Doğan Kabak ile başladığımız "Yakışır" kampanyamız geçen yıl yoğun ilgi gördü. Tüketicilerimizin bu kampanyamızın devam etmesine yönelik taleplerine kayıtsız kalamadık ve ikinci yılında da yine Doğan Kabak ile bir araya geldik. Bu yıldan itibaren geleneksel hale getirmeyi hedeflediğimiz kampanya süresince Doğan Kabak'ın YouTube kanalından, @derbymeclisi Instagram ve YouTube hesaplarından aracın değişimi adım adım izlenebilecek" dedi.

Kampanyaya katılmak çok kolay

Milli Piyango İdaresi'nin izniyle düzenlenen kampanya, 30.09.2020-01.12.2020 tarihleri arasında tüm Türkiye genelindeki Şok Marketler'den yapılan en az 15 TL tutarındaki Derby alışverişleri için geçerli olacak. Çekilişe katılmak için Qumpara mobil uygulamasının cep telefonu ya da mobil cihazlara indirilmesi, alışveriş fişinin fotoğrafının çekilip uygulamaya tanıtılması ve fişin kampanya sonuna kadar saklanması gerekiyor. Tüketiciler, "Yakışır" kampanyasına 02.12.2020 tarihine kadar birden fazla katılım sağlayabilecekler. Çekilişle belirlenecek talihli 14.12.2020 tarihinde canlı yayınla kamuoyuna duyurulacak. Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgi Derby'in internet sitesinden ulaşılabiliyor. - İSTANBUL

Derby'nin modifiye araç kampanyası bu yıl da kontak kapatmayacak
Derby'nin modifiye araç kampanyası bu yıl da kontak kapatmayacak

Otomobil, Youtube, Kabak, Golf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Derby'nin modifiye araç kampanyası bu yıl da kontak kapatmayacak - Son Dakika

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