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Dere yatağına atılan 200 kilogram et imha edildi - Son Dakika

Dere yatağına atılan 200 kilogram et imha edildi

21.02.2022 16:03

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dere yatağına atılan 200 kilogram et imha edildi.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dere yatağına atılan 200 kilogram et imha edildi.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri Hürriyet Mahallesi'nde dere yatağına poşetlere konulmuş şekilde yaklaşık 200 kilogram et atıldığı ihbarını aldı.

Bölgeye giden ekipler, polisin incelemesinin ardından etleri imha etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ihbar sonrası karşılaştıkları tablonun endişe verici olduğunu belirterek, "Halk sağlığı düşmanları çürümüş etleri fütursuzca dere yatağına atmışlar. Etleri uygun bir şekilde anında imha ettik. Sorumluların bir an önce bulunarak, hak ettikleri cezayı almalarını diliyorum." ifadesini kullandı.

Dere yatağına atılan 200 kilogram et imha edildi
Dere yatağına atılan 200 kilogram et imha edildi
Dere yatağına atılan 200 kilogram et imha edildi

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Yenişehir, Hürriyet, Zabıta, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dere yatağına atılan 200 kilogram et imha edildi - Son Dakika


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