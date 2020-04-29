Derebucak'ta esnaflar ve kamu kurumlarına ücretsiz maske dağıtıldı - Son Dakika

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla esnaflara, kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz koruyucu maske dağıtıldığı bildirildi.

Derebucak Belediye Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını dolayısıyla son dönemde koruyucu maske kullanımının çok önemli bir hale geldiğini belirterek, ilçede bu yöndeki ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışma başlattıklarını anımsattı.

İlçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına, esnaflara, vefa ve sosyal destek alt grup başkanlıklarına, vatandaşlara dağıtılmak üzere koruyucu maske temin ettiklerini belirten Kısa, şunları kaydetti:

"Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a ve Koordinasyon Daire Başkanımız Mustafa Yazlık Bey'e ilçemize koruyucu maske desteğinden dolayı çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Bu anlamda vatandaşlarımıza evde kal çağrılarımızı yinelemek istiyorum. Evde kalırsak inşallah bu virüsü yenmeyi hep birlikte başaracağımızı ifade etmek istiyorum."