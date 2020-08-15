Derebucak'ta kaymakamlıktan vatandaşlara koronavirüs uyarısı - Son Dakika

Derebucak Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

İlçe Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçede önlemlerin hiçbir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde alındığı anımsatıldı.

Kovid-19 ile mücadelede vatandaşlara büyük sorumluluk düştüğü vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Lütfen maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edelim, zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım, bu süreci hiçbir vatandaşımız olumsuz bir şekilde etkilenmeden atlatmak için farkındalığımızı artıralım, bir süre daha toplu etkinliklerden, taziyelerden, uzak duralım. Test sonucu veya temas nedeniyle evinde izole edilen vatandaşlarımız, lütfen iyileşene kadar evlerimizden çıkmayalım. Evinde izole ve karantina kurallarına uymayan vatandaşlarımıza cezai işlem uygulanacak ve karantina yurtlarına yerleştirilecektir. Tüm vatandaşlarımıza ilanen duyurulur."