Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı

Midye helal mi haram mı? Konuyla ilgili bir yorum da Hatipoğlu'ndan geldi

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin kendi kadar kızları Deren Talu ve Derin Talu da her yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 17 yaşında olmasına rağmen erkek arkadaşıyla eğlence mekanına giden ve gecesi olaylı biten Derin Talu, 18 yaşına girer girmez yine soluğu içkili bir mekanda aldı.

"BENİM BEBEĞİM ARTIK YASAL"

Samyeli'nin 24 yaşındaki oyuncu kızı Deren Talu, sosyal medya hesabı Instagram'dan 18 yaşına giren kardeşiyle olan içkili bir fotoğrafını paylaşarak "Benim bebeğim artık yasal" notunu ekledi. Derin Talu da ablasının paylaşımına İngilizce olarak "Sonunda" yorumunu yaptı.

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

18 yaşına girer girmez eğlence mekanına giderek içki içen Derin Talu, sosyal medya kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım Talu'nun yaptığını normal karşılarken bir kısım da içkili ortamlara girmesi için daha çok küçük olduğunu savundu.