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Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı - Son Dakika

Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı

04.09.2021 11:40

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu, sosyal medya hesabından "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşi Derin Talu ile alkol kullanırken çekilen pozunu paylaştı. İki kardeşin pozu sosyal medya kullanıcılarını ikiye ayırdı.

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin kendi kadar kızları Deren Talu ve Derin Talu da her yaptıklarıyla gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 17 yaşında olmasına rağmen erkek arkadaşıyla eğlence mekanına giden ve gecesi olaylı biten Derin Talu, 18 yaşına girer girmez yine soluğu içkili bir mekanda aldı.

"BENİM BEBEĞİM ARTIK YASAL"

Samyeli'nin 24 yaşındaki oyuncu kızı Deren Talu, sosyal medya hesabı Instagram'dan 18 yaşına giren kardeşiyle olan içkili bir fotoğrafını paylaşarak "Benim bebeğim artık yasal" notunu ekledi. Derin Talu da ablasının paylaşımına İngilizce olarak "Sonunda" yorumunu yaptı.

Deren Talu, 'Bebeğim artık yasal' diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

18 yaşına girer girmez eğlence mekanına giderek içki içen Derin Talu, sosyal medya kullanıcıları ikiye böldü. Bir kısım Talu'nun yaptığını normal karşılarken bir kısım da içkili ortamlara girmesi için daha çok küçük olduğunu savundu.

Deren Talu, 'Bebeğim artık yasal' diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı
Deren Talu, 'Bebeğim artık yasal' diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı
Deren Talu, 'Bebeğim artık yasal' diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı
Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! Bebeğim artık yasal diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı

Defne Samyeli, Derin Talu, Deren Talu, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Deren Talu'nu paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü! 'Bebeğim artık yasal' diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle alkollü pozunu paylaştı - Son Dakika Magazin


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