Dereşemsettin Köyü içme suyu isale hattı onarılarak yenilendi - Son Dakika

Bilecik merkeze bağlı Dereşemsettin Köyü'nün içme suyu isale hattı onarılarak yenilendi

İçme suyu isale hattı onarımı ve yenileme yapımı işi İl Özel İdarece teknik destek, kepçe, boru malzemesi ile diğer ihtiyaç malzemeleri karşılanarak püremanet işçiliği köy muhtarlığınca (devlet vatandaş işbirliği) tamamlandı. Çalışmalar sonrası köyün içme suyu sorunu giderilirken, köylüler kısa zamanda yapılan iş sonrası ekiplere teşekkür etti. - BİLECİK