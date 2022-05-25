Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler - Son Dakika
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Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler

25.05.2022 18:15
Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobil, virajda dereye uçtu.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde otomobil, virajda dereye uçtu. Suya gömülen aracın üzerine çıkan sürücü Celal Gücer ile eşi Zeynep Gücer, gelen ekipler tarafından uzatılan halatla kurtarıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çamlıhemşin ilçesinin Zilkale köyü yakınlarında meydana geldi. Celal Gücer yönetimindeki 61 AEP 308 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda dereye uçtu. Gücer ile yanındaki eşi Zeynep Gücer suya gömülen aracın üzerine çıkıp kurtarılmayı bekledi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş Timi, Rize Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, uzatılan halatla Gücer çiftini kıyıya çıkardı. Çift, tedbir amaçlı ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.


Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler
Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler
Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler
Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler
Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler
Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dereye uçan otomobilin üzerine çıkıp kurtarılmayı beklediler - Son Dakika
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