Son Dakika Haberleri: Derik kaymakamı kafkas, görevine başladı
Son Dakika Güncel Derik kaymakamı kafkas, görevine başladı - Son Dakika

Derik kaymakamı kafkas, görevine başladı

6 saat önce

Mardin'in Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, görevine başladı.

Mardin'in Derik Belediye Başkanı HDP'li Mülkiye Esmez'in 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan görevinden uzaklaştırılmasının ardından İçişleri Bakanlığı'nca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, görevine başladı.

2016 yılından da Derik Belediye Başkan Vekilliği'yle görevlendirildiğini anlatan Kaymakam Kafkas, hiç bir ayrım gözetmeksizin, bütün vatandaşlara en hızlı şekilde hizmet etmenin gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

MARDİN,(DHA)

Derik kaymakamı kafkas, görevine başladı

İçişleri Bakanlığı, Mardin, Derik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Antalya'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı tekrar gözaltına alındı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesi Rumları gerdi: Türkler sondajı durdursun Rumlardan skandal hareket! Irkçı eylemde KKTC bayrağı yakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 22:33:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derik kaymakamı kafkas, görevine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]