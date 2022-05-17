Derince Belediyesi'nden Aynur Doğan itirafı: İzin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Derince Belediyesi'nden Aynur Doğan itirafı: İzin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor

17.05.2022 10:25
Derince Belediyesi'nden Aynur Doğan itirafı: İzin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor

Gazeteci Sevilay Yılman; dünyanın en prestijli müzik oluşumu olan WOMEX'in yılın sanatçısı ödülünü alan son isim alan Aynur Doğan'ın konserini iptal eden Derince Belediyesi ile yaptığı görüşmeyi yazdı. Yılman'a göre "devlet ve parti kadrolarında hâla eski şoven kafalarla hareket edenler" var.

Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın konserini iptal eden Derince Belediyesi'nin aynı yerde 5 gün sonraki Ediz konserine izin verdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili köşesinde bir yazı yayınlayan gazeteci Sevilay Yılman; Derince Belediye Başkanı basın danışmanının kendisine "Artık izin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor. Çünkü bu iş sosyal medyada çok büyüdü. Bambaşka bir noktaya evrildi. Biz bu işin altından artık kalkamayız!" dediğini yazdı.

"EDİZ'DE SORUN YOK"

Yılman, Derince Belediyesi'ne ait gösteri merkezinde 25 Mayıs'ta popçu Ediz'in sahne alacağını hatırlatarak kaleme aldığı yazısında belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi şu cümlelerle kaleme aldı:

"Bu öğrendiklerim ışığında Derince Belediyesi'ni aradım. Başkan Zeki Aygün'le görüşme talep ettim ama kabul görmedi ve özel kalem tarafından basın danışmanı Lokman Karaaslan'a yönlendirildim. Ben sordum. Sağ olsun o da açık açık cevap verdi… Emniyetten izin alınmaması sebebiyle iptal kararı aldıklarını söyleyince; "Aynı şirket Ediz için de ayın 25'inde kiralama yapmış. Bu durumda onun da iptal olması gerekmez mi?" diye araya girdim.

Biraz kem küm etti basın danışmanı sonra da; "Ona daha vakit var. Eğer emniyetten izin almazlarsa onu da iptal edeceğiz" dedi. Bu defa; "Aynur Doğan'ın konseri de ayın 20'sinde. Daha 4 gün var. Siz de destek olursanız çok hızlı bir şekilde bu izin mevzusu hallolur ve konser de gününde pekala yapılabilir" şeklinde bir öneride bulundum."

Yılman sonrasında belediye başkanının basın danışmanın kendisine şu yanıtı verdiğini yazıyor: "Artık izin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor. Çünkü bu iş sosyal medyada çok büyüdü. Bambaşka bir noktaya evrildi. Biz bu işin altından artık kalkamayız!"

"POLİSTEN İZİN ÇIKSA DAHİ"

Yılman yazısına şu yorumla devam ediyor:

"O an işte emin oldum ki mesele emniyetin izni, şu, bu filan değil. Mesele Aynur Doğan'ın repertuarındaki Kürtçetürküler! İnanın o an ne diyeceğimi bilemedim kendi kendime. Desem ki; "Bu bir iletişim hatası. İstenilirse belediyenin küçücük bir hamlesi ile mesele düzeltilir." Olmaz. Çünkü belediye basın danışmanı çok açık ve kesin bir biçimde polisten izin çıksa dahi bu konseri asla yaptırmayacaklarını söylüyor.

Ama belli ki devlet ve parti kadrolarında hâla eski şoven kafalarla hareket edenler ile "Kürt, Kürtçe" deyince kültür zenginliğimiz yerine aklına sadece güvenlik kaygısı düşen bir eğilim mevcut. Ve bu tip anakronik kararların arkasında da bu eğilimdeki insanlar var. O konserin iptal olması bunların eseri!"

YORUMLAR
500
Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den cevap Şarkıcı Aynur Doğan'ın konserinin iptal edilmesine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den cevap Derince Belediye Başkanı Aygün: Gerekli izinleri almadan bilet satmışlar Derince Belediye Başkanı Aygün: Gerekli izinleri almadan bilet satmışlar

Sevilay Yılman, Aynur Doğan, Derince, Kürtçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derince Belediyesi'nden Aynur Doğan itirafı: İzin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Kadıköy Belediyesi'nde 224 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı
10:26 Hastaneden dönen 200 kiloluk hasta birinci kattaki evine vinçle taşındı
10:25 Hakim dizisinin dün akşamki bölümünde ne oldu? Demirkıran ailesinin hapse giren Metehan'ı kurtarmak için sıradaki hamlesi ne olacak?
10:25 Derince Belediyesi'nden Aynur Doğan itirafı: İzin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor
10:10 Ünlü anketçi: 30 kadar iktidar milletvekili 6'lı Masa'nın liderleriyle temas halinde
10:02 Son araştırma: Millet İttifakı farkı açıyor, Erdoğan'ın karşısında "muhalefet kazanır" diyenlerin oranı %52
10:00 Büyük Birlik Partisi seçime kendi logo ve ismiyle katılacak
09:58 Safra kesesinden 1250 tane taş çıkarıldı! Hiçbir şikayeti olmayan hasta doktorları şaşırttı
09:51 Ringde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti! Musa Askan Yamak'ın son anları kameraya yansıdı
09:40 SADAT ortaklarından Mehmet Naci Efe: Devletin silahlarını Dışişleri Bakanlığı'nın onay verdiği ülkelere satıyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 10:39:38. #1.12#
SON DAKİKA: Derince Belediyesi'nden Aynur Doğan itirafı: İzin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement