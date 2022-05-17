Derince Belediyesi'nden Aynur Doğan itirafı: İzin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor - Son Dakika

Kürt sanatçı Aynur Doğan'ın konserini iptal eden Derince Belediyesi'nin aynı yerde 5 gün sonraki Ediz konserine izin verdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili köşesinde bir yazı yayınlayan gazeteci Sevilay Yılman; Derince Belediye Başkanı basın danışmanının kendisine "Artık izin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor. Çünkü bu iş sosyal medyada çok büyüdü. Bambaşka bir noktaya evrildi. Biz bu işin altından artık kalkamayız!" dediğini yazdı.

"EDİZ'DE SORUN YOK"

Yılman, Derince Belediyesi'ne ait gösteri merkezinde 25 Mayıs'ta popçu Ediz'in sahne alacağını hatırlatarak kaleme aldığı yazısında belediye yetkilileriyle yaptığı görüşmeyi şu cümlelerle kaleme aldı:

"Bu öğrendiklerim ışığında Derince Belediyesi'ni aradım. Başkan Zeki Aygün'le görüşme talep ettim ama kabul görmedi ve özel kalem tarafından basın danışmanı Lokman Karaaslan'a yönlendirildim. Ben sordum. Sağ olsun o da açık açık cevap verdi… Emniyetten izin alınmaması sebebiyle iptal kararı aldıklarını söyleyince; "Aynı şirket Ediz için de ayın 25'inde kiralama yapmış. Bu durumda onun da iptal olması gerekmez mi?" diye araya girdim.

Biraz kem küm etti basın danışmanı sonra da; "Ona daha vakit var. Eğer emniyetten izin almazlarsa onu da iptal edeceğiz" dedi. Bu defa; "Aynur Doğan'ın konseri de ayın 20'sinde. Daha 4 gün var. Siz de destek olursanız çok hızlı bir şekilde bu izin mevzusu hallolur ve konser de gününde pekala yapılabilir" şeklinde bir öneride bulundum."

Yılman sonrasında belediye başkanının basın danışmanın kendisine şu yanıtı verdiğini yazıyor: "Artık izin alınsa dahi başkan bu konserin yapılmasını istemiyor. Çünkü bu iş sosyal medyada çok büyüdü. Bambaşka bir noktaya evrildi. Biz bu işin altından artık kalkamayız!"

"POLİSTEN İZİN ÇIKSA DAHİ"

Yılman yazısına şu yorumla devam ediyor:

"O an işte emin oldum ki mesele emniyetin izni, şu, bu filan değil. Mesele Aynur Doğan'ın repertuarındaki Kürtçetürküler! İnanın o an ne diyeceğimi bilemedim kendi kendime. Desem ki; "Bu bir iletişim hatası. İstenilirse belediyenin küçücük bir hamlesi ile mesele düzeltilir." Olmaz. Çünkü belediye basın danışmanı çok açık ve kesin bir biçimde polisten izin çıksa dahi bu konseri asla yaptırmayacaklarını söylüyor.

Ama belli ki devlet ve parti kadrolarında hâla eski şoven kafalarla hareket edenler ile "Kürt, Kürtçe" deyince kültür zenginliğimiz yerine aklına sadece güvenlik kaygısı düşen bir eğilim mevcut. Ve bu tip anakronik kararların arkasında da bu eğilimdeki insanlar var. O konserin iptal olması bunların eseri!"