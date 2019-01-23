Derinkuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne Takdir Belgesi
1 saat önce
Derinkuyu İlçesi Tüketici Hakem Heyeti görevlileri takdir belgesiyle ödüllendirildi.
Derinkuyu
İlçesi Tüketici Hakem Heyeti görevlileri takdir belgesiyle ödüllendirildi.
Tüketici Hakem Heyeti görevlileri Adem Murat Yağcı, İbrahim Bayram
, Kemal Şengül
, Cavit Dolap ve Habib Bayram'ın, Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce takdir belgesiyle ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.
Görevlilere takdir belgeleri Ticaret İl Müdür Vekili Tuncer Başbozkurt'un da katılımıyla Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt
tarafından verildi.
Kaymakam Yeşilyurt, belge takdim töreninde yaptığı konuşmada, tüketici haklarının korunması için yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı hakem heyeti görevlilerine teşekkür etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:03 Kaynak: AA
Yılmaz Özdil'in 2 Bin 500 Liraya Satışa Sunulan Kitabı 3 Saat 56 Dakikada Tükendi
İran'da 66 Binden Fazla Memurun İşine Son Verildi
Mustafa Sarıgül, CHP'den İstifa Edip Şişli'den Aday Oldu
Türkiye ve KKTC Arasında Ehliyet Anlaşması