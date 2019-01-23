Son Dakika Haberleri: Derinkuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne Takdir Belgesi

Derinkuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne Takdir Belgesi

1 saat önce

Derinkuyu İlçesi Tüketici Hakem Heyeti görevlileri takdir belgesiyle ödüllendirildi.

Derinkuyu Tüketici Hakem Heyeti'ne Takdir Belgesi, System.String[]
Derinkuyu İlçesi Tüketici Hakem Heyeti görevlileri takdir belgesiyle ödüllendirildi.

Tüketici Hakem Heyeti görevlileri Adem Murat Yağcı, İbrahim Bayram, Kemal Şengül, Cavit Dolap ve Habib Bayram'ın, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce takdir belgesiyle ödüllendirilmesi kararlaştırıldı.

Görevlilere takdir belgeleri Ticaret İl Müdür Vekili Tuncer Başbozkurt'un da katılımıyla Kaymakam Halil İbrahim Yeşilyurt tarafından verildi.

Kaymakam Yeşilyurt, belge takdim töreninde yaptığı konuşmada, tüketici haklarının korunması için yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı hakem heyeti görevlilerine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:03 Kaynak: AA

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