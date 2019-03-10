Dernek Lokaline Gece Yarısı Kumar Operasyonu: 61 Gözaltı
31 dakika önce
Kırıkkale'de özel bir dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu düzenleyen polis, 61 kişiyi gözaltına aldı.
Kırıkkale
'de özel bir dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu düzenleyen polis, 61 kişiyi gözaltına aldı.
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi
Zafer Caddesi'ndeki özel bir derneğe ait lokale düzenlenen kumar operasyonunda; 1 mekan sahibi, 3 garson, 2 yer temini eden, 2 kadın ve kumar oynayan 53 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 61 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyon sırasında 2 adet de tombala makinesi ele geçirildi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:14 Kaynak: İHA
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