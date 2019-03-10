Son Dakika Haberleri: Dernek Lokaline Gece Yarısı Kumar Operasyonu: 61 Gözaltı

Dernek Lokaline Gece Yarısı Kumar Operasyonu: 61 Gözaltı

31 dakika önce

Kırıkkale'de özel bir dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu düzenleyen polis, 61 kişiyi gözaltına aldı.

Dernek Lokaline Gece Yarısı Kumar Operasyonu: 61 Gözaltı, System.String[]
Kırıkkale'de özel bir dernek lokaline gece yarısı kumar operasyonu düzenleyen polis, 61 kişiyi gözaltına aldı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki özel bir derneğe ait lokale düzenlenen kumar operasyonunda; 1 mekan sahibi, 3 garson, 2 yer temini eden, 2 kadın ve kumar oynayan 53 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 61 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Operasyon sırasında 2 adet de tombala makinesi ele geçirildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 02:14 Kaynak: İHA

Polis, Kırıkkale, 3. Sayfa
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