Derneklerin genel kurul bildirimleri 2021'e ertelendi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada Sivil toplum kuruluşlarının genel kurul bildirimleri 28 Şubat 2021'e ertelendi.

Korona virüs salgının devam etmesi nedeni ile Düzce Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından Sivil Toplum Kuruluşlarını ilgilendirecek bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Covid-19 salgının devam etmesi sebebiyle derneklerin beyanname ve bildirimlerinin verilmesi ile ilgili genel kurul toplantılarının ertelenmesine ilişkin süre 29 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda ertelenen dernek genel kurul toplantılarının 28 şubat 2021 tarihinden sonra 30 gün içinde yapılması, 2019 yılına ait verilmemiş beyanname ve bildirimlerin 28 şubat 2021 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir" denildi. - DÜZCE