Derya Çayırgan'ın İmamoğlu İfadesi

Ceyda BIYIKLIOĞLU/İSTANBUL, -İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınana voleybolcu Derya Çayırgan'ın ifadesi ortaya çıktı. Çayırgan ifadesinde "Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Mariot Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim" ifadesini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınan voleybolcu Derya Çayırgan, İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkta ifadesi alınan Çayırgan, konutu terk etmemek ve yurt dışına çıkamama şeklindeki adli kontrol istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

'FLORYA'DA BULUNAN İPA TESİSİNDE KENDİSİNİ ZİYARET ETTİM'

Derya Çayırgan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Çayırgan ifadesinde, "Ekrem İmamoğlu ile 2020 ya da 2021 yılında (pandemi zamanında) Taksim'de yürürken karşılaştım. Kendisine 'Merhaba başkanım, nasılsınız' şeklinde soru sordum. Milli voleybolcu olduğumu, Galatasaray'da oynadığımı söyledim. Kalabalıkta sohbet ettik, kendisini makamında ziyaret etmek istediğimi söyledim. Yanındaki isimlerden birisi telefon numarası verdi. 'Gelmek istediğiniz zaman buradan arayın' dedi. 2022-2023 yıllarında ziyaret etmek için aradım. Bana verilen randevu tarihinde Florya'da bulunan İPA tesisinde kendisini ziyaret ettim. 2023 yılında Bahçelievler'de evim yıkıldı. O dönem Bahçelievler ilçe başkanı olan ve aynı zamanda arkadaşım olan Özgür Çelik'ten mağduriyetimizden kaynaklı yardım istedik. Benim ailemi ve binada yaşayan komşuları otele gönderdi. Bir süre sonra ailemi İBB tesislerine yerleştirdiler. Ben Ankara'da PTT'de oynadığım için bir süre sonra İstanbul'a geri döndüm. Ben de ailemle birlikte 3,5 ay burada kaldım. Burada kaldığım süre içerisinde sürekli ev aradım. Bu süre içerisinde Ekrem İmamoğlu'nun şahsi telefon numarasını bularak kendisini aradım. Kendisi başta telefonu açmadı, sonra bana dönüş yaptı. Kendisine teşekkür ettim" dedi.

'EKREM BEY BANA BİR ŞEYE İHTİYACIM OLDUĞUNDA ARAYABİLECEĞİMİ SÖYLEDİ'

Çayırgan ifadesinin devamında, "Bu sürede kendisini ziyaret ettim, sporla ilgili konuştuk. Kendisi bana 'İBB'de oynamak ister misin?' diye sordu. Ben de alt ligde oldukları için oynayamayacağımı, bir üst lige çıkarsa oynayabileceğimi söyledim. Kendisi bana kariyerim sona erdikten sonra ne yapacağımı sordu, ben herhangi bir planlama yapmadığımı söyledim. Kendisi voleybolu bıraktıktan sonra İBB'nin spor yönetiminde çalışmak isteyip istemediğimi sordu, ben de voleybolu bıraktıktan sonra neden olmasın dedim. Buradan çıkarken sağ kolu olarak Mustafa Akın ile tanıştırdılar. Ben de kendisiyle tanıştığıma memnun olduğumu söyledim. Ekrem Bey bana bir şeye ihtiyacım olduğunda arayabileceğimi söyledi. 2023 yılının sonuna doğru ben Antalya'ya transfer oldum. Antalya'da oynadığım süre içerisinde Ekrem İmamoğlu ile yüz yüze hiç görüşmedim. Telefonla aramalarım oldu ancak kendisi telefonları açmadı. 2023 yılında PTT'ye transfer olduktan sonrasında Ekrem İmamoğlu Ankara'ya geldiğinde 3 ya da 4 kere kendisi Mariot Hotel'de kaldığı için ziyaret ettim. Bana sormuş olduğunuz Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Murat Gülibrahimoğlu isimli şahısları tanımam. Mustafa Akın isimli şahsı ifademin başında belirttiğim üzere Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğim esnada kendisine ulaşamadığımda Mustafa Akın ile iletişim kurmam söylenmesi vesilesiyle tanıştım. İfademde Ekrem İmamoğlu'nu arayıp ulaşamadığımda Mustafa Akın'ı aradığımı belirttim. Mustafa Akın ile bunun dışında başka bir irtibatım olmamıştır. Ekrem İmamoğlu'na ulaşamadığım zaman kendisini aradım" diye konuştu.

'SÖZ KONUSU PARA BAHSETTİĞİM GİBİ BENİM KENDİ PARAMDIR'

Çayırgan MASAK raporu hakkında ise, "Bana sormuş olduğunuz MASAK incelemeleri neticesindeki tespitleriniz kendi birikimlerimi dövize çevirip bankaya yatırmamdan kaynaklıdır. 2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmazken, 2021'den sonrasında biriktirdiğim paraların bir kısmını dövize çevirerek banka hesabıma yatırdım. Bankada farklı şekillerde bu paraları değerlendirdim. MASAK raporlarında bu gözükecektir. 16 Haziran 2023 tarihinde hesabıma elden yatırdığım 50 bin euro da bu birikimlerden kaynaklıdır. 15 Haziran 2023 tarihinde Kameroğlu İnşaat'a 20 bin lira, 16 Haziran 2023 tarihinde 32 bin dolar ve 62 bin 570 lira ev almak için para gönderdim. 62 bin 570 liranın açıklamasına 'kazanıyoruz' şeklinde açıklama tamamen voleybol milli takım süreci ile ilgilidir, sevinç ibaresiydi. Başka herhangi bir maksadım yoktu. Evi satın almak amacıyla Adem Kameroğlu ile indirim yapması için 3 kere görüştüm. Anlaştığımız fiyat üzerinden o dönemin parasıyla toplam 4 milyon 100 bin liraya bu evi aldım. 19 Haziran 2023 tarihinde tapuyu devraldım. Hesabıma yatırmış olduğum 50 bin euroyu bu evi almak için yatırdım. Söz konusu para bahsettiğim gibi benim kendi paramdır. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir. Belirttiğim üzere bu 50 bin euro benim birikimlerimdir. Dediğim gibi üzerinden vakit geçtiği için yapmış olduğum işlemdeki detayları hatırlamıyorum. Neden euro göndermediğimi ve dolar ve lira cinsinden başka paralar gönderdiğim hakkında bir açıklamam yoktur. Ben bana sormuş olduğunuz sorulara açıkça yanıt verdim. Söz konusu 50 bin euroyu tam olarak nereden aldığımı hatırlamamakla beraber ailemle beraber birikimimizden o dönem oynadığım kulüpten elden almış olduğum para olabilir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.