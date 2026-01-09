Derya Yanık, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
09.01.2026 10:45
Yanık, AA'nın fotoğraf yarışmasında çeşitli kategorilerdeki eserleri oyladı. Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yanık, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor" fotoğrafını seçen Yanık, "Portre" kategorisinde oyunu Ahmet Aslan'ın, rengarenk giyim kuşamlarıyla günlük hayatlarında 500 yıllık geleneklerini yaşatan Muğla'nın Milas ilçesi Çomakdağ köyündeki kadınların yer aldığı "Yılların ardından" fotoğrafından yana kullandı.

Yanık, "Haber" kategorisinde Mehmet Futsi'nin Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) keskin nişancılarının tatbikatında çekilen "Tatbikattan" ve Erçin Ertürk'ün "Güneşten kopan" fotoğraflarını tercih ederken, "Spor" kategorisinde ise Bünyamin Çelik'in "Statların dili" ile Harun Özalp'ın "Sıralama" fotoğraflarını seçti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'ın "Hareket zamanı" ve Stuart Brock'un "Yasaya karşı" fotoğraflarını oylayan Yanık, "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Gerald Anderson'un "Her şeye rağmen" ile Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" karelerinden yana yaptı.

???????- "AA'nın fotoğraflarıyla Gazze soykırımını delillendirdik"

Yanık, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına 5 yıldır katıldığını belirterek, her yıl seçim yapmakta zorlandığını söyledi.

AA çalışanlarını kutlayan Yanık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok şahane fotoğraflar var. Ben fotoğrafı sanat olarak kabul edenlerdenim. AA'nın fotoğraflarıyla Gazze soykırımını delillendirdik. Uluslararası mahkemelerde Gazze soykırımını AA'nın görüntüleri, videoları ve fotoğraflarıyla delillendirme imkanına sahip olduk. Dolayısıyla fotoğrafın, tarihe düşülen bir kayıt, hafıza tarafı da var. Sadece bir görsel güzellik, iyilik ya da çarpıcı bir şeyden öte bizden sonra da bugünleri anlamak isteyen insanların oturup fotoğraflara baktıklarında neler olduğunu, nasıl bir süreç yaşandığını anlamak gibi bir imkanları olacak."

Yanık, fotoğrafların ayrıca 2025'in bir özeti gibi olduğunu da ifade etti.

Oylama 31 Ocak'a kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

