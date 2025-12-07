Destici: Asgari Ücret %50 Artmalı - Son Dakika
Destici: Asgari Ücret %50 Artmalı

07.12.2025 20:32
BBP Genel Başkanı Destici, Rize'de asgari ücreti artırmak gerektiğini ve terörü sona erdirmek istediklerini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rize'de partililerle bir araya geldi.

Destici, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen Rize Olağan İl Kongresi'nde, ÇAYKUR'daki mevsimlik işçilerin, kadrolu işçiler gibi yılın 12 ayı çalışması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını ve takibini de yapacaklarını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu hafta toplanacağını belirten Destici, "Asgari ücreti en az yüzde 50 artırarak 33 bin lira seviyesine getirmeliyiz. Başka türlüsü asgari ücretlimizi kurtarmaz ve asgari geçimini temin etmez." dedi.

Destici, vatandaşların gençlerle ilgili kaygılarını dinlediğini ifade ederek, "Devlet, ben inanıyorum ki istesin bu sanal bahsin kökünü çok kısa zamanda kazır ve kazımalarını bekliyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bunun için siyasetteyiz." diye konuştu.

Terörün bitmesini istediklerinin altını çizen Destici, şu değerlendirmede bulundu:

"PKK tüm unsurlarıyla pazarlıksız, müzakeresiz silah bıraksın, kendini feshetsin. Bunu kim istemez? Bunu hepimiz isteriz ama ortada bir oyun, oyalamaca, kandırmaca varsa, ortada böyle deyip de terör örgütü ve uzantılarının ağızlarından başka laf çıkıyorsa, Amerika'nın, İsrail'in, Batı'nın uşaklığını yapmaya devam ediyorlarsa, hala ilçe binalarına, il binalarına ay yıldızlı al bayrağımızı asmıyorlarsa... Özellikle Barzani ziyaretinden sonra parti binalarına sözde Kürdistan bayrağı asmışlar. İşte bunlar böyle hain."

Destici, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'la ilgili de şunları kaydetti:

"Sen kimsin ya? Senin ülkenin tarihi daha 250 yıldır. Ben 4 bin yıllık tarihe sahip büyük Türk milletiyim, Türk devletiyim. Sen kimsin bu devlete, bu millete ayar vermeye çalışıyorsun? Senin karşında ayar verebileceğin bir devlet yok, bir millet yok. Bu millet sabırlıdır ama zamanı geldiğinde herkese haddini bildirmeyi de bilir. Onun için bu Tom Barrack, haddini aşmıştır. Bu hadsize de gerekli makamlarımız haddini bildirmeli ve gerekli cevabı vermelidir."

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Ensar Özçelik, yeniden İl Başkanlığına getirildi.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Asgari Ücret, Politika, Ekonomi, Rize, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
