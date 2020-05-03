Destici'den

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



BBP Genel Başkanı Destici, mesajında 3 Mayıs'ın Türk milliyetçiliğinin bir siyasi hareket olarak ortaya çıkmasının ilk adımı olarak hafızalarda yer aldığını belirterek, "1944'den bugüne büyüyen ve tekamül eden Türk milliyetçiliğinin, Cumhuriyet tarihi içindeki en önemli duraklarından biri de 1977'deki Ülkü Ocakları Derneği büyük kongresidir. O kongrede genel başkan seçilen merhum şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu, o tarihten sonra Türk milliyetçilerinin takip edeceği istikameti İslam'la mecz olmuş Türk milliyetçiliği fikriyatını şu sloganlarla vurgular. 'Kavgamız vurguncu düzenedir. Kanımız aksa da zafer İslam'ın. Çağrımız İslam'da dirilişedir. Türk'üz, Türkçüyüz, İslam'ın eriyiz. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız.' Milliyetçilik, bu topraklarda yaşayanlar için kaderdir, mecburiyettir, güvencedir. Yaşadığımız coğrafyada milliyetçi olamıyorsanız yok olursunuz" ifadelerini kullandı.



Destici, mesajında şunları kaydetti:



"Büyük Birlik Partililer, Alperenler olarak Türk milliyetçiliğini hiçbir zaman entelektüel bir tercih olarak görmedik. Emperyalizmin hedef aldıkları topluluklara dayatmaya çalıştığı, milliyetçiliğin 'geri kalmışlık' olduğuna dair kara propagandalarına biran bile itibar etmedik. Ziya Gökalp'ten Hüseyin Nihal Atsız'a, Alparslan Türkeş'ten Muhsin Yazıcıoğlu'na Türk milliyetçiliğinin bayrak şahsiyetlerini, Türkçülük-milliyetçilik davasına kalemiyle, yüreğiyle, bileğiyle, kalbiyle, sevdasıyla emek vermiş katkı sunmuş cümle dava insanlarını ve tüm şehitlerimizi sevgiyle, saygıyla, rahmetle anıyor, Yeryüzündeki tüm Türk soydaşlarımızın 3 Mayıs Türkçüler Günü'nü Türk'ün, Türk dünyasının ve necip Türk milletinin, Türk-İslam dünyasının kalbi olan devletimizin ve ülkemizin aydınlık yarınlarına vesile olması dileklerimle kutluyorum." - ANKARA