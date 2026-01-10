Destici\'den Terörle Mücadele Vurgusu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kahraman ordumuzun ve devletimizin, varlığının daim olması, ülkenin bütünlüğünün muhafazası, milletin kardeşliğinin ve birliğinin devam etmesi için ortaya koyduğu bu terörle mücadeleye hem sınır içinde hem sınır dışında şartsız destek verilmesi gerekiyor." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen, "Yerel Yönetimler Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı"nın açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP'li belediyelerin "katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı" bir anlayışla çalıştığını belirten Destici, 21 aylık süreçte belediye başkanlarının vaat edilen projelerin büyük bölümünü hayata geçirdiğini söyledi.

Destici, Türkiye'nin pek çok bölgesinde su problemi olduğunu, BBP'li belediyelerin bu konuda tedbirli davrandığını ifade etti.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Destici, gazetecilere görevlerinde başarı diledi.

Türkiye'nin 40 yıldan fazla süredir terör örgütüyle mücadele ettiğini söyleyen Destici, "Terörün bitmesini, sonlanmasını arzu ediyoruz. Türkiye'de bir süreç başladı. Şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz terör örgütü tüm unsurlarıyla sadece Türkiye'de değil, zaten Türkiye'de kalmamıştı, Irak'taki de, İran'daki de, Suriye'deki de silah bırakacak. Yine terör örgütünün tüm unsurları kendini feshedecek. Sadece Türkiye'deki değil, İran'daki de, Irak'taki de, Suriye'deki de hatta Avrupa'daki unsurlar da. Maalesef bugüne kadar bunu göremedik." diye konuştu.

"Terörün kökünü kazıyacağız"

Terör örgütü PKK'nın emperyalistlerin uşağı ve maşası olduğunu ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ve Suriye hükümetinin terör örgütüne yönelik operasyonlarını utanmazca, hayasızca, ahlaksızca, büyük bir iftira atarak, 'Kürtlere yapılıyor' diye lanse etmeye çalışıyorlar. Ne alakası var terör örgütünün Kürtlerle? Elbette müdahale edilecek. Ne yapılacak yani? Orada bir teröristan kurulup, ikinci bir İsrail, bir terör devleti kurulup hem bölgedeki kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin başına bela olmasına müsaade mi edeceğiz? Etmeyeceğiz. Siz ne derseniz deyin terörün kökünü kazıyacağız. Aklını başına almayan terör sevicilerinin de kökünü kazıyacağız."

Herkesin devletine ve ülkesine sahip çıkması gerektiğini aktaran Mustafa Destici, "Kahraman ordumuzun ve devletimizin, varlığının daim olması, ülkenin bütünlüğünün muhafazası, milletin kardeşliğinin ve birliğinin devam etmesi için ortaya koyduğu bu terörle mücadeleye hem sınır içinde hem sınır dışında şartsız destek verilmesi gerekiyor." dedi.

İran'da yaşanan gelişmelere değinen Destici, "Biz tüm komşularımız için huzur, barış isteriz. Bunun planlı bir proje olduğunu düşünüyoruz." dedi.

En düşük emekli aylığının 40 bin lira olması gerektiğini ifade eden Destici, "Adaletli olan bu. Adaletli bir dağıtım, adaletli bir maaş, adaletli bir ücret dengesinde 40 bin lira olması lazım. Bütçe dengesi, ekonomik zorluklar ortaya konularak verilemiyor. En azından 30 bin lira olması lazım." diye konuştu.