Destici'den Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Destici'den Terörle Mücadele Vurgusu

Destici\'den Terörle Mücadele Vurgusu
10.01.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, terörle mücadelede şartsız destek çağrısında bulundu ve BBP'li belediyelerin çalışmalarını değerlendirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kahraman ordumuzun ve devletimizin, varlığının daim olması, ülkenin bütünlüğünün muhafazası, milletin kardeşliğinin ve birliğinin devam etmesi için ortaya koyduğu bu terörle mücadeleye hem sınır içinde hem sınır dışında şartsız destek verilmesi gerekiyor." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen, "Yerel Yönetimler Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı"nın açılışında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BBP'li belediyelerin "katılımcı, şeffaf ve çözüm odaklı" bir anlayışla çalıştığını belirten Destici, 21 aylık süreçte belediye başkanlarının vaat edilen projelerin büyük bölümünü hayata geçirdiğini söyledi.

Destici, Türkiye'nin pek çok bölgesinde su problemi olduğunu, BBP'li belediyelerin bu konuda tedbirli davrandığını ifade etti.

Basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayan Destici, gazetecilere görevlerinde başarı diledi.

Türkiye'nin 40 yıldan fazla süredir terör örgütüyle mücadele ettiğini söyleyen Destici, "Terörün bitmesini, sonlanmasını arzu ediyoruz. Türkiye'de bir süreç başladı. Şartsız, pazarlıksız, müzakeresiz terör örgütü tüm unsurlarıyla sadece Türkiye'de değil, zaten Türkiye'de kalmamıştı, Irak'taki de, İran'daki de, Suriye'deki de silah bırakacak. Yine terör örgütünün tüm unsurları kendini feshedecek. Sadece Türkiye'deki değil, İran'daki de, Irak'taki de, Suriye'deki de hatta Avrupa'daki unsurlar da. Maalesef bugüne kadar bunu göremedik." diye konuştu.

"Terörün kökünü kazıyacağız"

Terör örgütü PKK'nın emperyalistlerin uşağı ve maşası olduğunu ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ve Suriye hükümetinin terör örgütüne yönelik operasyonlarını utanmazca, hayasızca, ahlaksızca, büyük bir iftira atarak, 'Kürtlere yapılıyor' diye lanse etmeye çalışıyorlar. Ne alakası var terör örgütünün Kürtlerle? Elbette müdahale edilecek. Ne yapılacak yani? Orada bir teröristan kurulup, ikinci bir İsrail, bir terör devleti kurulup hem bölgedeki kardeşlerimizin hem de Türkiye'nin başına bela olmasına müsaade mi edeceğiz? Etmeyeceğiz. Siz ne derseniz deyin terörün kökünü kazıyacağız. Aklını başına almayan terör sevicilerinin de kökünü kazıyacağız."

Herkesin devletine ve ülkesine sahip çıkması gerektiğini aktaran Mustafa Destici, "Kahraman ordumuzun ve devletimizin, varlığının daim olması, ülkenin bütünlüğünün muhafazası, milletin kardeşliğinin ve birliğinin devam etmesi için ortaya koyduğu bu terörle mücadeleye hem sınır içinde hem sınır dışında şartsız destek verilmesi gerekiyor." dedi.

İran'da yaşanan gelişmelere değinen Destici, "Biz tüm komşularımız için huzur, barış isteriz. Bunun planlı bir proje olduğunu düşünüyoruz." dedi.

En düşük emekli aylığının 40 bin lira olması gerektiğini ifade eden Destici, "Adaletli olan bu. Adaletli bir dağıtım, adaletli bir maaş, adaletli bir ücret dengesinde 40 bin lira olması lazım. Bütçe dengesi, ekonomik zorluklar ortaya konularak verilemiyor. En azından 30 bin lira olması lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici'den Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Tekirdağ’da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu Tekirdağ'da evde yangın: Yaşlı kadının cansız bedeni bulundu
TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK’ye sevk etti TFF, bahis nedeniyle 43 antrenörü PFDK'ye sevk etti
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat’ı Samsunspor’a kiraladı Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ı Samsunspor'a kiraladı
Şara, Barzani’yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır Şara, Barzani'yi aradı: Kürtlerin tüm hakları garanti altındadır
Özel’e 5 dakika bile ayırmadı, Şam’da Şara ile görüştü Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü
“Son mesajım“ deyip, intihar edeceğini açıkladı "Son mesajım" deyip, intihar edeceğini açıkladı

18:01
Taraftarlar şok oldu Okan Buruk’tan derbide 11’inde büyük sürpriz
Taraftarlar şok oldu! Okan Buruk'tan derbide 11'inde büyük sürpriz
17:54
Suriye’deki YPG’lilere Kandil’den “çatışın“ talimatı
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den "çatışın" talimatı
17:39
Yeni transfer kadroda Dev finalde ilk 11’ler belli oldu
Yeni transfer kadroda! Dev finalde ilk 11'ler belli oldu
17:16
’Gizemli virüs’ Küba’yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
'Gizemli virüs' Küba'yı baştan sona sardı, mezarlıklar doldu taştı
16:42
Terör örgütü YPGSDG, Halep Valilik Binası’na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi
Terör örgütü YPG/SDG, Halep Valilik Binası'na kamikaze İHA ile saldırı düzenledi
16:12
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
Süper Kupa finali öncesi taraftarlar birbirine girdi
14:27
İran’da kaos büyüyor Cami ve belediye binası ateşe verildi, “Ölüm“ sloganları atılıyor
İran'da kaos büyüyor! Cami ve belediye binası ateşe verildi, "Ölüm" sloganları atılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 18:38:27. #7.11#
SON DAKİKA: Destici'den Terörle Mücadele Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.