Destici'den Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret - Son Dakika
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Destici'den Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret

01.05.2022 23:59

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı arifesinde BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı arifesinde BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti.

BBP lideri Destici, beraberindeki divan üyeleri ile Ankara Hamamönü'ndeki Tacettin Dergahı'nda bulunan, partisinin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti. Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil ve gül bıraktı. Ardından, Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Destici, Yazıcıoğlu'nu yad ederek, "O bizim sadece partimizin kurucusu, genel başkanımız değildi. O bizim aynı zamanda liderimizdi, ağabeyimizdi ve gerçekten her zorlukta sığınabileceğimiz bir limandı. Onu kaybetmemizin üzerinden 13 yıl geçmiş olmasına rağmen hala büyük bir üzüntü, hüzün duyuyoruz. Onunla birlikte hepimizin davası ve bu yola çıktığımızda bizim liderimiz olan şehit Muhsin Başkanımızın davasını elbette ki yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

'TÜM SALDIRILARI LANETLİYORUM'

Destici, Etiyopya'nın kuzeyindeki Gondar şehrinde onlarca Müslüman'ın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin, "Etiyopya'nın gelen haber bizleri ziyadesiyle üzdü. Bakıyoruz dünya basını buna çok ilgi göstermiyor. Ben tüm vahşetlerle birlikte bu saldırıya, vahşeti de, Müslümanlara yönelik saldırıyı da yeryüzündeki tüm saldırılar ile birlikte lanetliyorum ve kınıyorum. Buna bütün Türk ve İslam dünyası olarak daha yüksek seste tepki göstermemiz gerektiğini de buradan ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

'ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU YILIN 2'NCİ YARISINDA TEKRAR TOPLANMALI'

Destici, asgari ücret ile ilgili, "Enflasyonun yüksek rakamlarda seyir etmesi sebebiyle biz asgari ücretin 6 ayda bir tespit edilmesi konusunda yıl başından itibaren bunu sürekli dile getiren ve kamuoyunun gündemini tutan bir siyasi partiyiz. Tabii enflasyon bu rakamlarda sürdüğü sürece mutlaka yılın 2'nci yarısında yani haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tekrar toplanmalı. En az enflasyon farkının mutlaka işçi kardeşlerimize ödenmesini biz buradan arzu ettiğimizi ifade ediyoruz" ifadesini kullandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Gizem KARADAĞ-Celal ATALAY/ANKARA, (DHA)-

Destici'den Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret
Destici'den Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret
Destici'den Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret
Destici'den Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret

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Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Ramazan Bayramı, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Destici'den Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyaret - Son Dakika


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