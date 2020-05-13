Detaysoft'tan IoT teknolojilerine önemli yatırım - Son Dakika
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Detaysoft'tan IoT teknolojilerine önemli yatırım

6 saat önce

Detaysoft, IoT teknolojileri alanında dünyanın en inovatif 25 şirketi arasında gösterilen Hollanda merkezli NetOP Teknoloji'ye yatırım yaptı.

Detaysoft'tan IoT teknolojilerine önemli yatırım, System.String[]

Detaysoft, IoT teknolojileri alanında dünyanın en inovatif 25 şirketi arasında gösterilen Hollanda merkezli NetOP Teknoloji'ye yatırım yaptı. Dünyanın ilk ve tek hibrit IoT mimarisini sunan NetOP Teknoloji, IoT alanındaki başarılarını Detaysoft iş birliği ile Türkiye'de ve tüm dünyada yaygınlaştırmayı hedefliyor.


Türk mühendisler tarafından 2,5 yıl önce Hollanda'da kurulan ve kısa sürede IoT (Nesnelerin İnterneti) teknolojileri alanında dünyanın en inovatif 25 şirketi arasında gösterilen NetOP Teknoloji, SAP'nin Global | Platin İş Ortağı Detaysoft'tan yatırım aldı.


Yatırıma dair değerlendirmelerde bulunan Detaysoft Genel Müdürü Alkin Aksoy, akıllı işletme yolculuğundaki kurumlara, dünyadaki ilk ve tek hibrit IoT mimarisini sunmaktan dolayı gururlu olduklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "IoT çözümleri, kurumların ajandalarında yer alan önemli bir konu. Her sektörden kurum, yeni iş modellerinde yüksek verimlilik ve başarı elde etmek için, yenilikçi IoT çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Bizler de NetOP Teknoloji iş birliğiyle başta Endüstri 4.0 dönüşümü olmak üzere akıllı şehirler, akıllı havalimanları, akıllı tarım, akıllı lojistik gibi pek çok alanda tasarımdan üretime, sensörlerden yönetim platformuna kadar uçtan uca, anahtar teslim SaaS (Hizmet Olarak Yazılım) projeleri yürütüyoruz. IoT tabanlı SaaS bulut teknolojileri geliştirip bunları SAP ile entegre ederek tek elden kapsamlı çözümler sunuyoruz. Ayrıca, NetOP Teknoloji'nin geliştirdiği ve fabrika, hastane, havalimanı, üniversite, belediye ve sanayi bölgeleri gibi kampüs alanlarında IoT kapsama alanı oluşturmak üzere kurulan "IoT şemsiyesi" hibrit yapısı ve uzak mesafelerden veri toplayabilme özellikleri ile dikkat çekiyor. Bu özellikler sayesinde, IoT ve M2M projelerinde, gerek yüksek maliyet, gerekse teknik yetersizlikler nedeniyle, bugüne kadar yapılamayan projeleri hayata geçirmek mümkün oluyor."


NetOP Teknoloji dünyadaki en inovatif teknoloji şirketleri arasında yer alıyor


Bugüne kadar farklı ülkelerde dört uluslararası hızlandırma programından kabul alan NetOP Teknoloji, Avrupa genelinde elde ettiği başarılarla dünyaca ünlü teknoloji StartUp'larının arasına katıldı. Bu yıl açık inovasyon platformu "Innovation World Cup Series" tarafından açıklanan 2020 yılı IoT Game Changers listesinde 500'den fazla firma arasından seçilerek dünyanın en inovatif 25 IoT şirketi arasında yer alan NetOP Teknoloji, tarım kategorisinde geliştirdiği uygulamalarla da dünyanın en inovatif beş IoT şirketinden birisi oldu.


Akıllı şehir, akıllı havalimanı, akıllı tarım, akıllı lojistik, akıllı fabrikalar için geliştirdiği çözümler sayesinde pek çok önemli başarı elde eden NetOP Teknoloji, yapay zeka temelli kurumsal çözümlerin yanı sıra, IoT ürünlerini dünyanın en büyük IoT pazar yerlerinden biri olan IoT-Shops.com üzerinden son kullanıcıya ulaştırıyor.


"COVID-19 pandemisiyle mücadele edilmesini sağlayan IoT çözümleri sunuyor"


COVID-19 pandemisiyle mücadele için de, Sosyal Mesafe Sensörü ve EvdeKal Sensörleri ürettiklerini belirten NetOP Teknloji ve IoT-Shops.com kurucusu Olcay Taysi, gerçekleştirdikleri belli başlı projeler hakkında şunları aktardı: "Dünyanın pek çok ülkesinde farklı alanlarda IoT çözümleri üretiyoruz. Hollanda'da elektrik tüketimini izleyerek illegal elektrik tüketimini tespit eden bir çözümü hayata geçirdik. Avusturya, Macaristan, Yunanistan'da benzer çözümlerle ilgili projelerimiz devam ediyor. İngiltere'de, meşhur kırmızı otobüslerine yerleştirilen sürücü davranışları ve araç izleme sistemleri sayesinde, yüzde 30 yakıt tasarrufu sağlanıyor. Buckingham Sarayı'nda ve Wembley Stadyumu'nda tuvaletlerin kullanım sıklığı izlenerek temizlik hizmetleri ve kullanılan sarf malzemelerinin tüketimleri optimize ediliyor. Türkiye'de İstanbul havalimanı içerisinde kurduğumuz IoT ağı sayesinde çok yakında onlarca dikey çözümü devreye alacağız. Dünyanın en büyük havalimanında gerçekleştirilen bu IoT çözümleri tamamlandığında muhtemelen dünyanın tek bir çatı altında gerçekleştirilen en büyük IoT projesi olacak. IoT-Shops.com sayesinde bize ulaşan global büyük şirketlere Türkiye'den IoT ürünleri satmanın gururunu yaşıyoruz."


"Orman yangınlarına karşı IoT teknolojileri ile önlem alınıyor"


Kanada'da orman yangınlarını engellemek amacıyla devlet destekli yürütülen bir projeye IoT temelli akıllı çözümler sunduklarını aktaran Olcay Taysi, "5 yıllık bir ArGe aşamasından sonra Orman Kapsülü adını verdiğimiz son derece inovatif çözüm ile orman yangılarının erken tespitini sağlamaya çalışıyoruz. Helikopterden ormanlık alana atılabilecek kadar sağlam yapıdaki ürün, on yıllık pil ömrü ile, uzun yıllar hizmet etmek üzere tasarlandı. Orman Kapsüllerinin; Entegre GPS, karbondioksit, sıcaklık, duman, rüzgar sensörleri sayesinde topladığı veriler bulutta depolanıyor ve böylece üniversitelerin, bağımsız araştırmacıların, kar amacı gütmeyen doğa koruma kuruluş ve derneklerinin araştırmalarına açık kaynak sağlıyoruz. Bunun yanında sensörlere entegre çalışan yapay zeka algoritması olası yangın riskini analiz ediyor ve GPS koordinatları ile birlikte yetkililer bilgilendiriliyor. Yangının başlaması durumunda sensörlerden elde edilen gerçek zamanlı veriler, net coğrafi konum bildirimi yaparak, yangın esnasında ekiplerin doğru ve hızlıca yönlendirilmesini de sağlıyor. Detaysoft'un tecrübesi ve desteğiyle, başarılarımızı Türkiye'de ve dünyada yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Hollanda, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:43 Kaynak: İHA


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