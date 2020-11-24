DEÜ'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

DEÜ'de "24 Kasım Öğretmenler Günü" etkinliği düzenlendi

24.11.2020 21:03
DEÜ'de

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, 2017'de PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın anısına 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasında, eğitim kavramının sosyal değişimin aracı olduğunu belirtti.

Bireye yeni başlangıçlar, topluma da farkındalık ve sosyal ilişkilerde güç katacak fırsatlar sunmanın önemine değinen Rektör Hotar, "Beşeriyetin beklentileri ile milli kimliği oluşturan değerlerdin bütünleşmesi ve elde edilen çıktıların entelektüel zekanın geliştirilmesinde kullanılması, bu yapının parçalarını teşkil etmektedir. Öğretmenlik insan yetiştirmek için vakfedilen bir hayattır. Dolayısıyla onların hayatımızdaki yeri eğitimci kimliğinin çok ötesindedir." dedi.

Etkinlikte söz alan Buca Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel ise eğitim aşkı ile görev yapan öğretmenlerin Öğretmenler Gününü kutladığını belirterek, "Çocukların küçüklükte olmak istedikleri mesleklerin başında öğretmenlik gelir. Çünkü öğrenci, öğretmeninden değer vermeyi, sevmeyi ve saygı göstermeyi görür. Ülkemizde Prof. Dr. Aziz Sancar gibi çok önemli bilim insanlarını yetiştiren yine değerli öğretmenlerimizdir." diye konuştu.

Salgınla mücadele kurallarıyla gerçekleştirilen toplantıya tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da video konferans yoluyla katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından "Zor Koşullarda Öğretmen" olmak konulu panel gerçekleştirildi.

Etkinlikte Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın anısına hazırlanan video gösteriminin ardından, Buca Eğitim Fakültesi Müzik Topluluğu müzik dinletisi sundu.

Törenin ardından davetliler Sabancı Kültür Sarayı'ndaki sergiyi ziyaret etti.

Öğretmenler Günü, Aybüke Yalçın, Şehit, Müzik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DEÜ'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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